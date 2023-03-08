https://sputniknews.com.tr/20230308/memleket-partisi-cumhurbaskani-adayi-icin-on-secim-surecini-baslatti-1068007027.html
Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı için ön seçim sürecini başlattı
Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı için ön seçim sürecini başlattı
Memleket Partisi'nde 12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim yapılacak. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T22:28+0300
2023-03-08T22:28+0300
2023-03-08T22:28+0300
türkiye
memleket partisi
muharrem ince
cumhurbaşkanı adayı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/12/1044529329_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_170a30db57fb31faa67f5a00680da25a.jpg
Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi de Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim yapma kararı aldı.Partiden yapılan açıklamada, "Memleket Partisi Tüzüğü'nün 66. maddesine göre Cumhurbaşkanlığı adaylığı, partimize kayıtlı tüm üyelerimizin katılımıyla ve ön seçimle belirlenmekte olup, aday olmak isteyenlerin tüzüğe uygun bir şekilde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekmektedir" bilgisi verildi.AA'nın Memleket Partisi yetkililerinden aktardığı bilgiye göre, 12 Mart Pazar partinin ilçe teşkilatlarında sandıklar kurulacak ve parti üyeleri Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi desteklediklerini oylayacaklar. Sonuçlar daha sonra partinin Genel Sekreterliği'ne gönderilecek.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/12/1044529329_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_dd7e89f46e98c734de9f7d3d8ead3a9b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
memleket partisi, muharrem ince, cumhurbaşkanı adayı
memleket partisi, muharrem ince, cumhurbaşkanı adayı
Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı için ön seçim sürecini başlattı
Abone ol
Memleket Partisi'nde 12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim yapılacak.
Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi de Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim yapma kararı aldı.
Partiden yapılan açıklamada, "Memleket Partisi Tüzüğü'nün 66. maddesine göre Cumhurbaşkanlığı adaylığı, partimize kayıtlı tüm üyelerimizin katılımıyla ve ön seçimle belirlenmekte olup, aday olmak isteyenlerin tüzüğe uygun bir şekilde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekmektedir" bilgisi verildi.
AA'nın Memleket Partisi yetkililerinden aktardığı bilgiye göre, 12 Mart Pazar partinin ilçe teşkilatlarında sandıklar kurulacak ve parti üyeleri Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi desteklediklerini oylayacaklar. Sonuçlar daha sonra partinin Genel Sekreterliği'ne gönderilecek.