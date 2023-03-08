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Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı için ön seçim sürecini başlattı
Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı için ön seçim sürecini başlattı
Memleket Partisi'nde 12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim yapılacak. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T22:28+0300
2023-03-08T22:28+0300
türkiye
memleket partisi
muharrem ince
cumhurbaşkanı adayı
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Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi de Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim yapma kararı aldı.Partiden yapılan açıklamada, "Memleket Partisi Tüzüğü'nün 66. maddesine göre Cumhurbaşkanlığı adaylığı, partimize kayıtlı tüm üyelerimizin katılımıyla ve ön seçimle belirlenmekte olup, aday olmak isteyenlerin tüzüğe uygun bir şekilde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekmektedir" bilgisi verildi.AA'nın Memleket Partisi yetkililerinden aktardığı bilgiye göre, 12 Mart Pazar partinin ilçe teşkilatlarında sandıklar kurulacak ve parti üyeleri Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi desteklediklerini oylayacaklar. Sonuçlar daha sonra partinin Genel Sekreterliği'ne gönderilecek.
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memleket partisi, muharrem ince, cumhurbaşkanı adayı
memleket partisi, muharrem ince, cumhurbaşkanı adayı

Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı için ön seçim sürecini başlattı

22:28 08.03.2023
© İHA / MEVLÜT İŞLİMemleket Partisi
Memleket Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© İHA / MEVLÜT İŞLİ
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Memleket Partisi'nde 12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim yapılacak.
Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi de Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim yapma kararı aldı.
Partiden yapılan açıklamada, "Memleket Partisi Tüzüğü'nün 66. maddesine göre Cumhurbaşkanlığı adaylığı, partimize kayıtlı tüm üyelerimizin katılımıyla ve ön seçimle belirlenmekte olup, aday olmak isteyenlerin tüzüğe uygun bir şekilde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekmektedir" bilgisi verildi.
AA'nın Memleket Partisi yetkililerinden aktardığı bilgiye göre, 12 Mart Pazar partinin ilçe teşkilatlarında sandıklar kurulacak ve parti üyeleri Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi desteklediklerini oylayacaklar. Sonuçlar daha sonra partinin Genel Sekreterliği'ne gönderilecek.
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