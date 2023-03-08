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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230308/malatyada-5-katli-bina-coktu-1067992278.html
Malatya'da 5 katlı bina çöktü
Malatya'da 5 katlı bina çöktü
Malatya'da ağır hasarlı olduğu belirtilen 5 katlı bir bina çöktü. Ekipler, enkaz altında birinin olmadığına dair bölgede çalışma yürütüyor. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T16:43+0300
2023-03-08T17:08+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
malatya
bina
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Malatya'da depremlerde hasar gören ağır hasarlı bir bina kendiliğinden yıkıldı.Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, henüz bilinmeyen nedenle kendiliğinden yıkıldı.Binadaki yıkılmanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, askerler ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, binanın enkazında herhangi bir canlının olup olmadığını araştırıyor.
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deprem, malatya, bina
deprem, malatya, bina

Malatya'da 5 katlı bina çöktü

16:43 08.03.2023 (güncellendi: 17:08 08.03.2023)
© AAMalatya'da enkaz
Malatya'da enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AA
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Malatya'da ağır hasarlı olduğu belirtilen 5 katlı bir bina çöktü. Ekipler, enkaz altında birinin olmadığına dair bölgede çalışma yürütüyor.
Malatya'da depremlerde hasar gören ağır hasarlı bir bina kendiliğinden yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, henüz bilinmeyen nedenle kendiliğinden yıkıldı.
Binadaki yıkılmanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, askerler ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, binanın enkazında herhangi bir canlının olup olmadığını araştırıyor.
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