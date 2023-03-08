https://sputniknews.com.tr/20230308/malatyada-5-katli-bina-coktu-1067992278.html

Malatya'da 5 katlı bina çöktü

Malatya'da 5 katlı bina çöktü

Malatya'da ağır hasarlı olduğu belirtilen 5 katlı bir bina çöktü. Ekipler, enkaz altında birinin olmadığına dair bölgede çalışma yürütüyor. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T16:43+0300

2023-03-08T16:43+0300

2023-03-08T17:08+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

malatya

bina

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Malatya'da depremlerde hasar gören ağır hasarlı bir bina kendiliğinden yıkıldı.Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, henüz bilinmeyen nedenle kendiliğinden yıkıldı.Binadaki yıkılmanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, askerler ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, binanın enkazında herhangi bir canlının olup olmadığını araştırıyor.

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deprem, malatya, bina