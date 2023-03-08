https://sputniknews.com.tr/20230308/malatyada-5-katli-bina-coktu-1067992278.html
Malatya'da 5 katlı bina çöktü
Malatya'da 5 katlı bina çöktü
Malatya'da ağır hasarlı olduğu belirtilen 5 katlı bir bina çöktü. Ekipler, enkaz altında birinin olmadığına dair bölgede çalışma yürütüyor. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T16:43+0300
2023-03-08T16:43+0300
2023-03-08T17:08+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
malatya
bina
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067553120_0:162:2048:1314_1920x0_80_0_0_658a2cd345770ca1026cb5fd4609ae60.jpg
Malatya'da depremlerde hasar gören ağır hasarlı bir bina kendiliğinden yıkıldı.Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, henüz bilinmeyen nedenle kendiliğinden yıkıldı.Binadaki yıkılmanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, askerler ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, binanın enkazında herhangi bir canlının olup olmadığını araştırıyor.
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067553120_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_9095868df97b080f54f00b1259ca2e3b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, malatya, bina
Malatya'da 5 katlı bina çöktü
16:43 08.03.2023 (güncellendi: 17:08 08.03.2023) Abone ol
Malatya'da ağır hasarlı olduğu belirtilen 5 katlı bir bina çöktü. Ekipler, enkaz altında birinin olmadığına dair bölgede çalışma yürütüyor.
Malatya'da depremlerde hasar gören ağır hasarlı bir bina kendiliğinden yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, henüz bilinmeyen nedenle kendiliğinden yıkıldı.
Binadaki yıkılmanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, askerler ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, binanın enkazında herhangi bir canlının olup olmadığını araştırıyor.