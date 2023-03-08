https://sputniknews.com.tr/20230308/la-repubblica-abd-ukraynanin-rusyaya-yonelik-provokasyonlarindan-memnun-degil-1068004510.html
La Repubblica: ABD, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik provokasyonlarından memnun değil
La Repubblica: ABD, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik provokasyonlarından memnun değil
İtalyan La Repubblica gazetesi, Beyaz Saray’ın Ukrayna'nın Rus hedeflerine yönelik provokasyonlarına karşı olumsuz tavır ortaya koyduğunu yazdı. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T21:15+0300
2023-03-08T21:15+0300
2023-03-08T21:15+0300
la repubblica
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
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ABD’nin Ukrayna'nın Rus hedeflerine yönelik provokasyonlarına karşı olumsuz tavrına dikkat çeken İtalyan La Repubblica, Beyaz Saray’ın özellikle de insansız hava araçlarının Rusya’ya gönderilmesinden memnuniyetsizlik duyduğunu ifade etti.Habere göre ABD, bu tür provokasyonların Rusya-Ukrayna çatışmasının tırmanmasına yol açacağından endişe duyuyor.İtalyan gazete, New York Times'ın (NYT) Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında meydana gelen patlamalarda Ukrayna yanlısı bir grubun parmağı olduğuna dair haberinin olası bir provokasyon tehdidine karşı bir tür uyarı olabileceğini kaydetti. Haberde, Amerikan istihbarat teşkilatlarının verilerine atıfta bulunan NYT gazetesinin somut şüphelilere işaret etmediği ifade edildi.NYT’nin haberinden sonra Hamburg merkezli Die Zeit gazetesi, Alman müfettişlerin Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajın gerçekleştirildiği tekneyi belirlediklerini, tekneyi kiralayan Polonya merkezli şirketin iki Ukrayna vatandaşına ait olabileceğini yazmıştı.Times gazetesinin haberine göre ise Batılı istihbarat servisleri, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajın bir Ukrayna vatandaşı tarafından finanse edildiğini tespit etti, ancak silah teslimatlarını bozmamak için bu bilgiyi gizli tuttu.Ukrayna makamları ise olaylar ile ilgisi olduğunu reddediyor.
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la repubblica, ukrayna krizi, rusya
la repubblica, ukrayna krizi, rusya
La Repubblica: ABD, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik provokasyonlarından memnun değil
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İtalyan La Repubblica gazetesi, Beyaz Saray’ın Ukrayna'nın Rus hedeflerine yönelik provokasyonlarına karşı olumsuz tavır ortaya koyduğunu yazdı.
ABD’nin Ukrayna'nın Rus hedeflerine yönelik provokasyonlarına karşı olumsuz tavrına dikkat çeken İtalyan La Repubblica, Beyaz Saray’ın özellikle de insansız hava araçlarının Rusya’ya gönderilmesinden memnuniyetsizlik duyduğunu ifade etti.
Habere göre ABD, bu tür provokasyonların Rusya-Ukrayna çatışmasının tırmanmasına yol açacağından endişe duyuyor.
İtalyan gazete, New York Times'ın (NYT) Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında meydana gelen patlamalarda Ukrayna yanlısı bir grubun parmağı olduğuna dair haberinin olası bir provokasyon tehdidine karşı bir tür uyarı olabileceğini kaydetti. Haberde, Amerikan istihbarat teşkilatlarının verilerine atıfta bulunan NYT gazetesinin somut şüphelilere işaret etmediği ifade edildi.
NYT’nin haberinden sonra Hamburg merkezli Die Zeit gazetesi, Alman müfettişlerin Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajın gerçekleştirildiği tekneyi belirlediklerini, tekneyi kiralayan Polonya merkezli şirketin iki Ukrayna vatandaşına ait olabileceğini yazmıştı.
Times gazetesinin haberine göre ise Batılı istihbarat servisleri, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajın bir Ukrayna vatandaşı tarafından finanse edildiğini tespit etti, ancak silah teslimatlarını bozmamak için bu bilgiyi gizli tuttu.
Ukrayna makamları ise olaylar ile ilgisi olduğunu reddediyor.