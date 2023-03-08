https://sputniknews.com.tr/20230308/kuzey-kibris-cumhurbaskani-ersin-tatar-futbol-oynarken-dustu-1067978313.html

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar futbol oynarken düştü

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar futbol oynarken düştü

Ersin Tatar bir okul ziyareti sırasında öğrencilerle futbol oynarken düştü. Düşme anına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tatar... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T12:39+0300

2023-03-08T12:39+0300

2023-03-08T12:39+0300

yaşam

kuzey kıbrıs

ersin tatar

futbol

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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir okul ziyareti sırasında öğrencilerle futbol oynadığı anlarda talihsiz bir kaza yaşadı. Topa kafa atmak isterken dengesini kaybeden Tatar, bir anda kale diğerinin yanına düştü.Cumhurbaşkanı Tatar, kısa süre içerisinde görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından “Bugün öğrencilerle bir araya gelip futbol oynarken futbolun doğası gereği düşmemi bazı haber siteleri yayımlamış. Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım” dedi.Öte yandan Tatar maç esnasında gol attığı videoyu paylaşmayı ihmal etmedi.

kuzey kıbrıs

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kuzey kıbrıs, ersin tatar, futbol