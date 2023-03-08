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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar futbol oynarken düştü
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar futbol oynarken düştü
Ersin Tatar bir okul ziyareti sırasında öğrencilerle futbol oynarken düştü. Düşme anına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tatar... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T12:39+0300
2023-03-08T12:39+0300
yaşam
kuzey kıbrıs
ersin tatar
futbol
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir okul ziyareti sırasında öğrencilerle futbol oynadığı anlarda talihsiz bir kaza yaşadı. Topa kafa atmak isterken dengesini kaybeden Tatar, bir anda kale diğerinin yanına düştü.Cumhurbaşkanı Tatar, kısa süre içerisinde görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından “Bugün öğrencilerle bir araya gelip futbol oynarken futbolun doğası gereği düşmemi bazı haber siteleri yayımlamış. Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım” dedi.Öte yandan Tatar maç esnasında gol attığı videoyu paylaşmayı ihmal etmedi.
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kuzey kıbrıs, ersin tatar, futbol

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar futbol oynarken düştü

12:39 08.03.2023
© Fotoğraf : Twitter Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar futbol oynarken düştü
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar futbol oynarken düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Ersin Tatar bir okul ziyareti sırasında öğrencilerle futbol oynarken düştü. Düşme anına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tatar, “Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım” ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir okul ziyareti sırasında öğrencilerle futbol oynadığı anlarda talihsiz bir kaza yaşadı.
Topa kafa atmak isterken dengesini kaybeden Tatar, bir anda kale diğerinin yanına düştü.
Cumhurbaşkanı Tatar, kısa süre içerisinde görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından “Bugün öğrencilerle bir araya gelip futbol oynarken futbolun doğası gereği düşmemi bazı haber siteleri yayımlamış. Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım” dedi.
Öte yandan Tatar maç esnasında gol attığı videoyu paylaşmayı ihmal etmedi.
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