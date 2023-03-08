https://sputniknews.com.tr/20230308/kilicdaroglu-gelecek-sene-8-mart-meydanlarda-coskuyla-kutlanacak-1067989032.html
Kılıçdaroğlu: Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak
Kılıçdaroğlu: Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, "Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T15:32+0300
2023-03-08T15:32+0300
2023-03-08T15:32+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
8 mart dünya kadınlar günü
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün Taksim'de düzenlenecek 21. Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.Kılıçdaroğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak. Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım." ifadesini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, 8 mart dünya kadınlar günü
kemal kılıçdaroğlu, 8 mart dünya kadınlar günü
Kılıçdaroğlu: Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, "Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak." paylaşımını yaptı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün Taksim'de düzenlenecek 21. Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.
Kılıçdaroğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak. Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım." ifadesini kullandı.