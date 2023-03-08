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https://sputniknews.com.tr/20230308/kilicdaroglu-gelecek-sene-8-mart-meydanlarda-coskuyla-kutlanacak-1067989032.html
Kılıçdaroğlu: Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak
Kılıçdaroğlu: Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, "Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T15:32+0300
2023-03-08T15:32+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
8 mart dünya kadınlar günü
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün Taksim'de düzenlenecek 21. Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.Kılıçdaroğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak. Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım." ifadesini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, 8 mart dünya kadınlar günü
kemal kılıçdaroğlu, 8 mart dünya kadınlar günü

Kılıçdaroğlu: Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak

15:32 08.03.2023
© CHPCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© CHP
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, "Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak." paylaşımını yaptı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün Taksim'de düzenlenecek 21. Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.
Kılıçdaroğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak. Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım." ifadesini kullandı.
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