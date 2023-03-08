https://sputniknews.com.tr/20230308/izmirde-yagmur-hayati-felc-etti-araclar-olusan-cukurlara-dustu-1067968444.html
İzmir’de yağmur hayatı felç etti: Araçlar oluşan çukurlara düştü
İzmir’de yağmur hayatı felç etti: Araçlar oluşan çukurlara düştü
İzmir’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, aralarında ambulansın da olduğu bazı araçlar oluşan çukurlara düştü. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T06:55+0300
2023-03-08T06:55+0300
2023-03-08T06:55+0300
türkiye
izmir
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde kentte yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok ilçede ana caddeler ve sokaklar adeta göle dönerken, vatandaşlar ile trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, Konak’ta ise bir ambulans yolda meydana gelen çukura düştü. Ambulans ve araçlar uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
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izmir, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
izmir, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
İzmir’de yağmur hayatı felç etti: Araçlar oluşan çukurlara düştü
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İzmir’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, aralarında ambulansın da olduğu bazı araçlar oluşan çukurlara düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde kentte yağış etkili oldu.
Sağanak nedeniyle birçok ilçede ana caddeler ve sokaklar adeta göle dönerken, vatandaşlar ile trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.
Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, Konak’ta ise bir ambulans yolda meydana gelen çukura düştü.
Ambulans ve araçlar uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.