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https://sputniknews.com.tr/20230308/iyi-parti-lideri-aksenerden-8-mart-dunya-kadinlar-gununde-anitkabir-ziyareti-1067988533.html
Akşener'den Anıtkabir'e 8 Mart ziyareti
Akşener'den Anıtkabir'e 8 Mart ziyareti
İYİ Parti lideri Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T15:14+0300
2023-03-08T15:20+0300
politika
meral akşener
8 mart dünya kadınlar günü
anıtkabir
ziyaret
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Beraberindeki heyet ile Anıtkabir’i ziyaret eden Akşener’e yüzlerce kadın da eşlik etti.İlk olarak Aslanlı Yol’da yürüyen Akşener, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çiçek bıraktıktan sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Akşener, deftere şu ifadeleri yazdı:"Aziz Atatürk, Türk milletine medeniyet yolundaki en büyük armağanın olan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bir kez daha huzurundayız. Biz nice zor şartların ve imkansızlıkların içerisinde Cumhuriyetimizin bizlere sunduğu fırsat eşitliğiyle bu günlere gelen köy kızlarıyız. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de yılmayan, yıkılmayan ve mücadeleden asla vazgeçmeyen Türk kadınlarıyız. Cumhuriyetimizin bizim için ne kadar büyük bir şans olduğunun da farkındayız. İstiklal ve istikbalimizin yılmaz savunucuları olan biz kadınlar daha çocuk yaşta içtiğimiz anda sadakatimizle medeniyet yolundaki kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; 1934 yılında batılı ülkelerden bile önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verebilen bu cumhuriyet, 2023 yılında bunun hatırasıyla yetinemez! Çünkü biliyoruz ki; kadınların omuzlarında yükselen bu memleket yeni asrında kadınları görmezden gelemez! Çünkü Türk kadını güçlü olursa, Türkiye'de güçlü olur. Bu bilinç ve inançla bir kez daha söz veriyoruz ki; Ülkemiz ve milletimiz için durmaksızın çalışacak, evlatlarımızın geleceği için yılmaz bir mücadele verecek, Cumhuriyetimizin yeni asrında kadınlarla birlikte tarih yazacağız. Büyük Türk Milleti için verdiğiniz mücadeleyi ve biz Türk kadınları için açtığınız yolu bir kez daha şükranla selamlıyor, Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”Anıtkabir Özel Defteri’nin imzalanması ile tören son buldu.
https://sputniknews.com.tr/20230307/iyi-parti-genel-baskani-aksener-kilicdaroglunun-adayligi-aciklanirken-mutsuz-degildim-1067954376.html
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meral akşener, 8 mart dünya kadınlar günü, anıtkabir, ziyaret
meral akşener, 8 mart dünya kadınlar günü, anıtkabir, ziyaret

Akşener'den Anıtkabir'e 8 Mart ziyareti

15:14 08.03.2023 (güncellendi: 15:20 08.03.2023)
© İHAMeral Akşener, Anıtkabir
Meral Akşener, Anıtkabir - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© İHA
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İYİ Parti lideri Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Beraberindeki heyet ile Anıtkabir’i ziyaret eden Akşener’e yüzlerce kadın da eşlik etti.
İlk olarak Aslanlı Yol’da yürüyen Akşener, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çiçek bıraktıktan sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.
© İHA
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. - Sputnik Türkiye
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© İHA
© İHA
İYİ Parti'nin Anıtkabir ziyareti - Sputnik Türkiye
2/3
© İHA
© İHA
İYİ Parti'nin Anıtkabir ziyareti - Sputnik Türkiye
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© İHA
1/3
© İHA
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© İHA
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© İHA
Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Akşener, deftere şu ifadeleri yazdı:
"Aziz Atatürk, Türk milletine medeniyet yolundaki en büyük armağanın olan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bir kez daha huzurundayız. Biz nice zor şartların ve imkansızlıkların içerisinde Cumhuriyetimizin bizlere sunduğu fırsat eşitliğiyle bu günlere gelen köy kızlarıyız. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de yılmayan, yıkılmayan ve mücadeleden asla vazgeçmeyen Türk kadınlarıyız. Cumhuriyetimizin bizim için ne kadar büyük bir şans olduğunun da farkındayız. İstiklal ve istikbalimizin yılmaz savunucuları olan biz kadınlar daha çocuk yaşta içtiğimiz anda sadakatimizle medeniyet yolundaki kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; 1934 yılında batılı ülkelerden bile önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verebilen bu cumhuriyet, 2023 yılında bunun hatırasıyla yetinemez! Çünkü biliyoruz ki; kadınların omuzlarında yükselen bu memleket yeni asrında kadınları görmezden gelemez! Çünkü Türk kadını güçlü olursa, Türkiye'de güçlü olur. Bu bilinç ve inançla bir kez daha söz veriyoruz ki; Ülkemiz ve milletimiz için durmaksızın çalışacak, evlatlarımızın geleceği için yılmaz bir mücadele verecek, Cumhuriyetimizin yeni asrında kadınlarla birlikte tarih yazacağız. Büyük Türk Milleti için verdiğiniz mücadeleyi ve biz Türk kadınları için açtığınız yolu bir kez daha şükranla selamlıyor, Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”
Anıtkabir Özel Defteri’nin imzalanması ile tören son buldu.
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