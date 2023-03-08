https://sputniknews.com.tr/20230308/isvec-basbakanindan-turkiye-aciklamasi-uzerimize-dusen-sorumluluklari-yerine-getirdik-1067965587.html

İsveç Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik

İsveç Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik

İsveç Başbakanı Kristersson ülkesinin, mecliste 9 Mart'ta oylanacak yeni yasa tasarısıyla terörle mücadeleye karşı Türkiye'ye karşı sorumluluklarını yerine... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T04:53+0300

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2023-03-08T04:53+0300

dünya

isveç

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pkk

finlandiya

terör

nato üyeliği

jens stoltenberg

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldikten sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.Türkiye'nin terör örgütlerinin faaliyetlerinden çok etkilendiğine işaret eden Kristersson, şunları söyledi:Kristersson 9 Mart'ta İsveç meclisinde terörle ilgili yeni bir ceza yasasının oylanacağına işaret ederek, "Bu yasa ile birlikte terör örgütlerine katılmak ve finans sağlamak yasaklanacak. Yasa,1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulacak" dedi.Ülkesinin uluslararası terörle mücadele için bu yasaya ihtiyacı olduğunu aktaran Kristersson, "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki Üçlü Muhtıra terör örgütleriyle beraber mücadele etmeyi gerektiriyor. Bu yasa onu da kapsıyor. Bu yasa ile birlikte NATO konusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230307/stoltenberg-turkiye-isvec-finlandiyayla-kurulan-mekanizmanin-gelecek-toplantisiyla-ilgili-konustu-1067955288.html

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isveç, nato, türkiye, pkk, finlandiya, terör, nato üyeliği, jens stoltenberg