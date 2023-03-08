https://sputniknews.com.tr/20230308/isvec-basbakanindan-turkiye-aciklamasi-uzerimize-dusen-sorumluluklari-yerine-getirdik-1067965587.html
İsveç Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik
İsveç Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik
İsveç Başbakanı Kristersson ülkesinin, mecliste 9 Mart'ta oylanacak yeni yasa tasarısıyla terörle mücadeleye karşı Türkiye'ye karşı sorumluluklarını yerine... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T04:53+0300
2023-03-08T04:53+0300
2023-03-08T04:53+0300
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isveç
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türkiye
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finlandiya
terör
nato üyeliği
jens stoltenberg
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldikten sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.Türkiye'nin terör örgütlerinin faaliyetlerinden çok etkilendiğine işaret eden Kristersson, şunları söyledi:Kristersson 9 Mart'ta İsveç meclisinde terörle ilgili yeni bir ceza yasasının oylanacağına işaret ederek, "Bu yasa ile birlikte terör örgütlerine katılmak ve finans sağlamak yasaklanacak. Yasa,1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulacak" dedi.Ülkesinin uluslararası terörle mücadele için bu yasaya ihtiyacı olduğunu aktaran Kristersson, "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki Üçlü Muhtıra terör örgütleriyle beraber mücadele etmeyi gerektiriyor. Bu yasa onu da kapsıyor. Bu yasa ile birlikte NATO konusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230307/stoltenberg-turkiye-isvec-finlandiyayla-kurulan-mekanizmanin-gelecek-toplantisiyla-ilgili-konustu-1067955288.html
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isveç, nato, türkiye, pkk, finlandiya, terör, nato üyeliği, jens stoltenberg
isveç, nato, türkiye, pkk, finlandiya, terör, nato üyeliği, jens stoltenberg
İsveç Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik
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İsveç Başbakanı Kristersson ülkesinin, mecliste 9 Mart'ta oylanacak yeni yasa tasarısıyla terörle mücadeleye karşı Türkiye'ye karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olacağını söyledi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldikten sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.
Türkiye'nin terör örgütlerinin faaliyetlerinden çok etkilendiğine işaret eden Kristersson, şunları söyledi:
"İsveç makamları terör için para toplayanlara karşı daha sert önlemler alıyor. Daha önceden terör örgütlerinin İsveç'teki finans faaliyetlerini yeterince ciddiye almadık. Şimdi bunu ciddiye alıyoruz."
Kristersson 9 Mart'ta İsveç meclisinde terörle ilgili yeni bir ceza yasasının oylanacağına işaret ederek, "Bu yasa ile birlikte terör örgütlerine katılmak ve finans sağlamak yasaklanacak. Yasa,1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulacak" dedi.
Ülkesinin uluslararası terörle mücadele için bu yasaya ihtiyacı olduğunu aktaran Kristersson, "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki Üçlü Muhtıra terör örgütleriyle beraber mücadele etmeyi gerektiriyor. Bu yasa onu da kapsıyor. Bu yasa ile birlikte NATO konusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.