https://sputniknews.com.tr/20230308/istanbulda-yagmur-trafigi-yogunluk-yuzde-70e-ulasti-1067972861.html
İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı
İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı
İstanbul'da devam eden sağanak yağış nedeniyle trafikte yoğunluk erken saatlerde başladı. Saat 08.20 sularında yoğunluk yüzde 70’e yaklaştı. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T10:33+0300
2023-03-08T10:33+0300
2023-03-08T10:33+0300
türkiye
istanbul
yağmur
trafik
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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğunluğunun etkisi Çamlıca-Beylerbeyi arasında hissediliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde Anadolu-Avrupa geçişinde yoğunluk Kozyatağı’na, E5’te ise Kartal’a kadar uzanıyor.Avrupa yakasında E-5'te Beylikdüzü Meydan'dan başlayan yoğunluk, Florya'ya kadar etkisini hissettiriyor. TEM'deyse Esenyurt-Altınşehir arasında sabah trafiği yaşanıyor.
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istanbul, yağmur, trafik
İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı
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İstanbul'da devam eden sağanak yağış nedeniyle trafikte yoğunluk erken saatlerde başladı. Saat 08.20 sularında yoğunluk yüzde 70’e yaklaştı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğunluğunun etkisi Çamlıca-Beylerbeyi arasında hissediliyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde Anadolu-Avrupa geçişinde yoğunluk Kozyatağı’na, E5’te ise Kartal’a kadar uzanıyor.
Avrupa yakasında E-5'te Beylikdüzü Meydan'dan başlayan yoğunluk, Florya'ya kadar etkisini hissettiriyor. TEM'deyse Esenyurt-Altınşehir arasında sabah trafiği yaşanıyor.