https://sputniknews.com.tr/20230308/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-adiyamanda--iran-kizilayi-buraya-gelen-ilk-ekiplerden----1067999685.html

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Adıyaman'da: 'İran Kızılayı buraya gelen ilk ekiplerden'

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Adıyaman'da: 'İran Kızılayı buraya gelen ilk ekiplerden'

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Adıyaman'da çadır ve konteyner kentleri ziyaret etti. Türkiye'nin bu krizi bir an önce atlatması temennisinde... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T19:37+0300

2023-03-08T19:37+0300

2023-03-08T19:37+0300

adıyaman

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

depremzede

çadır kent

hüseyin emir abdullahiyan

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Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti.Uçakla Adıyaman Havalimanı'na gelen Abdullahiyan, Karapınar Caddesi'ndeki bir halı sahada İran Kızılayı tarafından kurulan çadırları inceledi.Yetkililerden bilgi alarak vatandaşlarla sohbet eden konuk bakan, çocuklara da oyuncak hediye etti.Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Abdullahiyan, Ankara'dan sonra Adıyaman'a geldiklerini söyledi.Deprem bölgesindeki İran vatandaşlarının yanlarında olduklarını belirten Abdullahiyan, "Müslüman Türk halkının bu krizi bir an önce atlatmasını temenni ediyoruz. İran Kızılayına da özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü İran Kızılay Başkanlığı, buraya gelen ilk uluslararası ekipler arasında yer alarak zamanında insanları canlı bir şekilde enkaz altından çıkarmayı başardılar" diye konuştu.Abdullahiyan, daha sonra Eski Besni Caddesi'nde kurulan konteyner evleri de ziyaret ederek Adıyaman'dan ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230307/disisleri-bakanligi-iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-yarin-turkiyeye-geliyor-1067948381.html

adıyaman

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adıyaman, depremzede, çadır kent, hüseyin emir abdullahiyan