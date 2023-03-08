https://sputniknews.com.tr/20230308/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-adiyamanda--iran-kizilayi-buraya-gelen-ilk-ekiplerden----1067999685.html
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Adıyaman'da: 'İran Kızılayı buraya gelen ilk ekiplerden'
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Adıyaman'da: 'İran Kızılayı buraya gelen ilk ekiplerden'
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Adıyaman'da çadır ve konteyner kentleri ziyaret etti. Türkiye'nin bu krizi bir an önce atlatması temennisinde... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T19:37+0300
2023-03-08T19:37+0300
2023-03-08T19:37+0300
adıyaman
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
depremzede
çadır kent
hüseyin emir abdullahiyan
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Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti.Uçakla Adıyaman Havalimanı'na gelen Abdullahiyan, Karapınar Caddesi'ndeki bir halı sahada İran Kızılayı tarafından kurulan çadırları inceledi.Yetkililerden bilgi alarak vatandaşlarla sohbet eden konuk bakan, çocuklara da oyuncak hediye etti.Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Abdullahiyan, Ankara'dan sonra Adıyaman'a geldiklerini söyledi.Deprem bölgesindeki İran vatandaşlarının yanlarında olduklarını belirten Abdullahiyan, "Müslüman Türk halkının bu krizi bir an önce atlatmasını temenni ediyoruz. İran Kızılayına da özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü İran Kızılay Başkanlığı, buraya gelen ilk uluslararası ekipler arasında yer alarak zamanında insanları canlı bir şekilde enkaz altından çıkarmayı başardılar" diye konuştu.Abdullahiyan, daha sonra Eski Besni Caddesi'nde kurulan konteyner evleri de ziyaret ederek Adıyaman'dan ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230307/disisleri-bakanligi-iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-yarin-turkiyeye-geliyor-1067948381.html
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adıyaman, depremzede, çadır kent, hüseyin emir abdullahiyan
adıyaman, depremzede, çadır kent, hüseyin emir abdullahiyan
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Adıyaman'da: 'İran Kızılayı buraya gelen ilk ekiplerden'
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Adıyaman'da çadır ve konteyner kentleri ziyaret etti. Türkiye'nin bu krizi bir an önce atlatması temennisinde bulunan Abdullahiyan "İran Kızılayına da özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü İran Kızılay Başkanlığı, buraya gelen ilk uluslararası ekipler arasında yer aldı" açıklamasında bulundu.
Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti.
Uçakla Adıyaman Havalimanı'na gelen Abdullahiyan, Karapınar Caddesi'ndeki bir halı sahada İran Kızılayı tarafından kurulan çadırları inceledi.
Yetkililerden bilgi alarak vatandaşlarla sohbet eden konuk bakan, çocuklara da oyuncak hediye etti.
Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Abdullahiyan, Ankara'dan sonra Adıyaman'a geldiklerini söyledi.
Deprem bölgesindeki İran vatandaşlarının yanlarında olduklarını belirten Abdullahiyan, "Müslüman Türk halkının bu krizi bir an önce atlatmasını temenni ediyoruz. İran Kızılayına da özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü İran Kızılay Başkanlığı, buraya gelen ilk uluslararası ekipler arasında yer alarak zamanında insanları canlı bir şekilde enkaz altından çıkarmayı başardılar" diye konuştu.
Abdullahiyan, daha sonra Eski Besni Caddesi'nde kurulan konteyner evleri de ziyaret ederek Adıyaman'dan ayrıldı.