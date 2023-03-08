https://sputniknews.com.tr/20230308/ingiltere-basbakani-sunak-gocmen-teknelerini-durdurmak-icin-her-yolu-denedik-ise-yaramadi-1067961326.html

İngiltere Başbakanı Sunak: Göçmen teknelerini durdurmak için her yolu denedik, işe yaramadı

İngiltere Başbakanı Sunak: Göçmen teknelerini durdurmak için her yolu denedik, işe yaramadı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, düzensiz göçmenlerin Manş Denizi'nden teknelerle ülkeye girişlerini durdurmak için her yolu denediklerini, ancak bunun işe... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T00:08+0300

2023-03-08T00:08+0300

2023-03-08T00:14+0300

dünya

rishi sunak

manş denizi

kaçak göçmen

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Sunak, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da, hükümetin bugün açıkladığı, düzensiz göçmenlerin Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye girişlerini engellemeyi amaçlayan "Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı"na ilişkin basın toplantısı düzenledi.Rishi Sunak, ön yüzünde "(Göçmen) Teknelerini durdur" sloganının yazılı olduğu kürsüde yaptığı konuşmada, İngiltere'ye küçük teknelerle yasa dışı yollardan girenlerin sayısının son 2 yılda dört kattan fazla arttığına dikkati çekti.Manş Denizi'ni yasa dışı yollardan geçenlerin, doğrudan savaşın hüküm sürdüğü bir ülkeden, zulümden veya hayati tehlikelerden kaçmadığını savunan Sunak, bu kişilerin güvenli Avrupa ülkeleri üzerinden İngiltere'ye geldiklerini ve insan kaçakçılarına büyük meblağlar ödediklerini söyledi.Sunak, İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelenlerin, bu ülkede kalamayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:'Göçmenlerin otellerde konaklaması günlük 6 milyon sterline mal oluyor'Sunak, söz konusu tasarının, daha önce hiçbir mevzuatın sağlamadığı yasal çerçeveye olanak verdiğine işaret ederek "Bu önlemlerin sertliği hakkında tartışmalar olacağını anlıyorum. Tek söyleyebileceğim, her yolu denedik ve işe yaramadı." ifadesini kullandı.Başbakan Sunak, düzensiz göçmenlerin otellerde konaklamasının, İngiliz vergi mükelleflerine maliyetinin günde yaklaşık 6 milyon sterlin olduğunu belirterek, bunun sürdürülemeyeceğinin altını çizdi.İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin hazırladığı tasarının yasalaşmasıyla ülkeye botlarla kaçak yollardan giren düzensiz göçmenlerin herhangi bir adli inceleme ve kefalete tabi tutulmadan 28 gün içinde sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Braverman, bu kişilerin yasal işlemlerinin ise sınır dışı edildikten sonra uzaktan yapılacağını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230307/ingiltere-yasadisi-yollarla-giren-gocmenleri-adli-inceleme-olmadan-sinir-disi-etmeyi-planlaniyor-1067947909.html

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