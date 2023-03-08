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https://sputniknews.com.tr/20230308/ingiltere-basbakani-sunak-gocmen-teknelerini-durdurmak-icin-her-yolu-denedik-ise-yaramadi-1067961326.html
İngiltere Başbakanı Sunak: Göçmen teknelerini durdurmak için her yolu denedik, işe yaramadı
İngiltere Başbakanı Sunak: Göçmen teknelerini durdurmak için her yolu denedik, işe yaramadı
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, düzensiz göçmenlerin Manş Denizi'nden teknelerle ülkeye girişlerini durdurmak için her yolu denediklerini, ancak bunun işe... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T00:08+0300
2023-03-08T00:14+0300
dünya
rishi sunak
manş denizi
kaçak göçmen
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Sunak, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da, hükümetin bugün açıkladığı, düzensiz göçmenlerin Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye girişlerini engellemeyi amaçlayan "Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı"na ilişkin basın toplantısı düzenledi.Rishi Sunak, ön yüzünde "(Göçmen) Teknelerini durdur" sloganının yazılı olduğu kürsüde yaptığı konuşmada, İngiltere'ye küçük teknelerle yasa dışı yollardan girenlerin sayısının son 2 yılda dört kattan fazla arttığına dikkati çekti.Manş Denizi'ni yasa dışı yollardan geçenlerin, doğrudan savaşın hüküm sürdüğü bir ülkeden, zulümden veya hayati tehlikelerden kaçmadığını savunan Sunak, bu kişilerin güvenli Avrupa ülkeleri üzerinden İngiltere'ye geldiklerini ve insan kaçakçılarına büyük meblağlar ödediklerini söyledi.Sunak, İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelenlerin, bu ülkede kalamayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:'Göçmenlerin otellerde konaklaması günlük 6 milyon sterline mal oluyor'Sunak, söz konusu tasarının, daha önce hiçbir mevzuatın sağlamadığı yasal çerçeveye olanak verdiğine işaret ederek "Bu önlemlerin sertliği hakkında tartışmalar olacağını anlıyorum. Tek söyleyebileceğim, her yolu denedik ve işe yaramadı." ifadesini kullandı.Başbakan Sunak, düzensiz göçmenlerin otellerde konaklamasının, İngiliz vergi mükelleflerine maliyetinin günde yaklaşık 6 milyon sterlin olduğunu belirterek, bunun sürdürülemeyeceğinin altını çizdi.İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin hazırladığı tasarının yasalaşmasıyla ülkeye botlarla kaçak yollardan giren düzensiz göçmenlerin herhangi bir adli inceleme ve kefalete tabi tutulmadan 28 gün içinde sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Braverman, bu kişilerin yasal işlemlerinin ise sınır dışı edildikten sonra uzaktan yapılacağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230307/ingiltere-yasadisi-yollarla-giren-gocmenleri-adli-inceleme-olmadan-sinir-disi-etmeyi-planlaniyor-1067947909.html
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rishi sunak, manş denizi, kaçak göçmen
rishi sunak, manş denizi, kaçak göçmen

İngiltere Başbakanı Sunak: Göçmen teknelerini durdurmak için her yolu denedik, işe yaramadı

00:08 08.03.2023 (güncellendi: 00:14 08.03.2023)
© AP Photo / Leon Neal Rishi Sunak
 Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Leon Neal
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, düzensiz göçmenlerin Manş Denizi'nden teknelerle ülkeye girişlerini durdurmak için her yolu denediklerini, ancak bunun işe yaramadığını belirterek, caydırıcılığın sağlanması için 'sert' yeni yasalar çıkartmaktan başka çarelerinin kalmadığını savundu.
Sunak, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da, hükümetin bugün açıkladığı, düzensiz göçmenlerin Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye girişlerini engellemeyi amaçlayan "Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı"na ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Rishi Sunak, ön yüzünde "(Göçmen) Teknelerini durdur" sloganının yazılı olduğu kürsüde yaptığı konuşmada, İngiltere'ye küçük teknelerle yasa dışı yollardan girenlerin sayısının son 2 yılda dört kattan fazla arttığına dikkati çekti.
Manş Denizi'ni yasa dışı yollardan geçenlerin, doğrudan savaşın hüküm sürdüğü bir ülkeden, zulümden veya hayati tehlikelerden kaçmadığını savunan Sunak, bu kişilerin güvenli Avrupa ülkeleri üzerinden İngiltere'ye geldiklerini ve insan kaçakçılarına büyük meblağlar ödediklerini söyledi.
Sunak, İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelenlerin, bu ülkede kalamayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Buraya yasa dışı yollarla gelenleri gözaltına alıp, haftalar içinde ya güvenliyse kendi ülkelerine ya da Ruanda gibi güvenli bir üçüncü ülkeye geri göndereceğiz. Ülkeden çıkarıldıktan sonra Amerika ve Avustralya'da olduğu gibi İngiltere'ye tekrar girişiniz yasaklanacak. İnsan kaçakçılarına böylelikle engel olacağız ve sınırlarımızın kontrolünü bu şekilde geri alacağız."

'Göçmenlerin otellerde konaklaması günlük 6 milyon sterline mal oluyor'

Sunak, söz konusu tasarının, daha önce hiçbir mevzuatın sağlamadığı yasal çerçeveye olanak verdiğine işaret ederek "Bu önlemlerin sertliği hakkında tartışmalar olacağını anlıyorum. Tek söyleyebileceğim, her yolu denedik ve işe yaramadı." ifadesini kullandı.
Başbakan Sunak, düzensiz göçmenlerin otellerde konaklamasının, İngiliz vergi mükelleflerine maliyetinin günde yaklaşık 6 milyon sterlin olduğunu belirterek, bunun sürdürülemeyeceğinin altını çizdi.
İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin hazırladığı tasarının yasalaşmasıyla ülkeye botlarla kaçak yollardan giren düzensiz göçmenlerin herhangi bir adli inceleme ve kefalete tabi tutulmadan 28 gün içinde sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Braverman, bu kişilerin yasal işlemlerinin ise sınır dışı edildikten sonra uzaktan yapılacağını ifade etmişti.
Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
DÜNYA
İngiltere, yasadışı yollarla giren göçmenleri adli inceleme olmadan sınır dışı etmeyi planlanıyor
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