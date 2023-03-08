https://sputniknews.com.tr/20230308/icisleri-bakanligindan-depremzedeler-icin-adres-islemleri-aciklamasi-1067973608.html
İçişleri Bakanlığı'ndan depremzedeler için 'adres işlemleri' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan depremzedeler için 'adres işlemleri' açıklaması
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzede vatandaşların adres işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T10:51+0300
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230303/depremzedeler-nasil-oy-kullanacak-1067748875.html
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İçişleri Bakanlığı'ndan depremzedeler için 'adres işlemleri' açıklaması
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzede vatandaşların adres işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "İşlemler, nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi..
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen "karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler"e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir."