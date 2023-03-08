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https://sputniknews.com.tr/20230308/hazine-bakanligindan-dolar-cinsinden-tahvil-ihraci-icin-deutsche-bank-hsbc-ve-jp-morgana-yetki-1067994262.html
Hazine Bakanlığı'ndan dolar cinsinden tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan'a yetki
Hazine Bakanlığı'ndan dolar cinsinden tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan'a yetki
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı için üç finans kuruluşuna yetki verildi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T17:20+0300
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ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
deutsche bank
jp morgan
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Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan'a yetki verilmesi kararlaştırıldı.
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hazine ve maliye bakanlığı, deutsche bank, jp morgan
hazine ve maliye bakanlığı, deutsche bank, jp morgan

Hazine Bakanlığı'ndan dolar cinsinden tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan'a yetki

17:20 08.03.2023
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı için üç finans kuruluşuna yetki verildi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan'a yetki verilmesi kararlaştırıldı.
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