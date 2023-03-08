https://sputniknews.com.tr/20230308/hazine-bakanligindan-dolar-cinsinden-tahvil-ihraci-icin-deutsche-bank-hsbc-ve-jp-morgana-yetki-1067994262.html

Hazine Bakanlığı'ndan dolar cinsinden tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan'a yetki

Hazine Bakanlığı'ndan dolar cinsinden tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan'a yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı için üç finans kuruluşuna yetki verildi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T17:20+0300

2023-03-08T17:20+0300

2023-03-08T17:20+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

deutsche bank

jp morgan

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Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan'a yetki verilmesi kararlaştırıldı.

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hazine ve maliye bakanlığı, deutsche bank, jp morgan