https://sputniknews.com.tr/20230308/hatayli-ogrenci-berna-bilaloglu-dersleri-takip-etme-sorunum-var-1068077126.html
Hataylı öğrenci Berna Bilaloğlu: Dersleri takip etme sorunum var
Hataylı öğrenci Berna Bilaloğlu: Dersleri takip etme sorunum var
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremden etkilenen bölgelerde çadır ve konteyner kentler kurulurken... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T21:39+0300
2023-03-08T21:39+0300
2023-03-10T12:57+0300
anlat bana
radyo
hatay
deprem
eğitim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0a/1068076964_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_ef73c25a79d219159a79667c3de362d7.jpg
Hataylı öğrenci Berna Bilaloğlu: Dersleri takip etme sorunum var
Hataylı öğrenci Berna Bilaloğlu: Dersleri takip etme sorunum var
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında bu hafta deprem sonrası atılan adımlar masaya yatırıldı. Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan ancak evi depremde zarar gördüğü için konteyner kentte kalan öğrenci Berna Bilaloğlu da programa bağlanarak yaşadıklarını dinleyicilerle paylaştı.Deprem anını anlatan Bilaloğlu şunları söyledi:‘Antakya’ya bağlı Doğanköy Mahallesi’nde yaşıyorduk. Sarsıntı başlayınca uyandım, ailemle koridorda bekledik, dışarı çıkamadık. Sarsıntı bittikten sonra dışarı çıkabildik. Okulda depreme karşı öğrendiğim korunma yöntemlerini o korkuyla yapamadım. Ailemle birlikte kenetlendik ve durduk. Ailemden kayıp vermedim, evimiz zarar gördü. Evden çıktıktan sonra arabamıza bindik ve yol kenarında bekleyerek sevdiklerimize ulaşmaya çalıştık. 2-3 gün arabada barındıktan sonra AFAD bizi 1 hafta önce konteyner kente yerleştirdi. Konteyner kentler çadırdan daha güzel özellikle ısınma konusunda.’Berna Bilaloğlu: Dersleri takip etme sorunum varDepremle sadece evlerinin değil üniversiteye gitme hayalinin de yıkıldığını söyleyen Bilaloğlu, “Üniversiteye girmeyi hemen gerçekleştirmek istiyordum, yarım dönem boyunca verdiğim emeklerim gitti. Arkadaşlarımdan uzak kaldım. Üniversite okuyup kimyager olmak istiyorum. Üniversite sınavına gireceğim ama olmazsa da üzülmeyeceğimi biliyorum. Konteyner kentte yaşarken dersleri takip etme sorunum var. İnternet erişimim yok, bilgisayarım yok. Bunlar olsa ders çalışmaya devam edebilirim. Okul arkadaşlarımla görüşmüyorum, hepsi başka ile gittiler ancak kaybettiğim arkadaşım yok çok şükür.” diye konuştu.‘Hayalim herkesin Hatay’a geri dönmesi’En büyük hayalinin ise Hataylıların memleketlerine geri dönmesi olduğunu söyleyen Bilaloğlu, ‘Hep birlikte el ele Hatay’ı yeniden kurmamızı istiyorum. Tanıdıklarımızın Hatay’ı terk etmesinden dolayı çok üzgünüm. Hatay şu an bomboş, herkesin geri dönmesini istiyorum. Memleketimizi en güzel kendimiz toparlayabiliriz. Hatay’ı bırakmayacağız en başından birlikte kuracağız’ ifadesini kullandı.
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Meliha Okur
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
Meliha Okur
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0a/1068076964_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_b05ef8f09e0c7c64a6a92146f2c6ba18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Meliha Okur
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
radyo, hatay, deprem, eğitim, аудио
radyo, hatay, deprem, eğitim, аудио
Hataylı öğrenci Berna Bilaloğlu: Dersleri takip etme sorunum var
21:39 08.03.2023 (güncellendi: 12:57 10.03.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremden etkilenen bölgelerde çadır ve konteyner kentler kurulurken, yardımlar da gelmeye devam ediyor. Programa katılan depremzede Berna Bilaloğlu, deprem anında yaşadıklarını ve sonrasını anlattı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında bu hafta deprem sonrası atılan adımlar masaya yatırıldı. Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan ancak evi depremde zarar gördüğü için konteyner kentte kalan öğrenci Berna Bilaloğlu da programa bağlanarak yaşadıklarını dinleyicilerle paylaştı.
Deprem anını anlatan Bilaloğlu şunları söyledi:
‘Antakya’ya bağlı Doğanköy Mahallesi’nde yaşıyorduk. Sarsıntı başlayınca uyandım, ailemle koridorda bekledik, dışarı çıkamadık. Sarsıntı bittikten sonra dışarı çıkabildik. Okulda depreme karşı öğrendiğim korunma yöntemlerini o korkuyla yapamadım. Ailemle birlikte kenetlendik ve durduk. Ailemden kayıp vermedim, evimiz zarar gördü. Evden çıktıktan sonra arabamıza bindik ve yol kenarında bekleyerek sevdiklerimize ulaşmaya çalıştık. 2-3 gün arabada barındıktan sonra AFAD bizi 1 hafta önce konteyner kente yerleştirdi. Konteyner kentler çadırdan daha güzel özellikle ısınma konusunda.’
Berna Bilaloğlu: Dersleri takip etme sorunum var
Depremle sadece evlerinin değil üniversiteye gitme hayalinin de yıkıldığını söyleyen Bilaloğlu, “Üniversiteye girmeyi hemen gerçekleştirmek istiyordum, yarım dönem boyunca verdiğim emeklerim gitti. Arkadaşlarımdan uzak kaldım. Üniversite okuyup kimyager olmak istiyorum. Üniversite sınavına gireceğim ama olmazsa da üzülmeyeceğimi biliyorum. Konteyner kentte yaşarken dersleri takip etme sorunum var. İnternet erişimim yok, bilgisayarım yok. Bunlar olsa ders çalışmaya devam edebilirim. Okul arkadaşlarımla görüşmüyorum, hepsi başka ile gittiler ancak kaybettiğim arkadaşım yok çok şükür.” diye konuştu.
‘Hayalim herkesin Hatay’a geri dönmesi’
En büyük hayalinin ise Hataylıların memleketlerine geri dönmesi olduğunu söyleyen Bilaloğlu, ‘Hep birlikte el ele Hatay’ı yeniden kurmamızı istiyorum. Tanıdıklarımızın Hatay’ı terk etmesinden dolayı çok üzgünüm. Hatay şu an bomboş, herkesin geri dönmesini istiyorum. Memleketimizi en güzel kendimiz toparlayabiliriz. Hatay’ı bırakmayacağız en başından birlikte kuracağız’ ifadesini kullandı.