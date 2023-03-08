Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ANLAT BANA
Siyasetten ekonomiye pek çok konunun alanında uzman kişilerle masaya yatırıldığı Meliha Okur’la Anlat Bana , her pazartesi ve çarşamba Radyo Sputnik’te dinleyicileriyle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230308/hatayli-ogrenci-berna-bilaloglu-dersleri-takip-etme-sorunum-var-1068077126.html
Hataylı öğrenci Berna Bilaloğlu: Dersleri takip etme sorunum var
Hataylı öğrenci Berna Bilaloğlu: Dersleri takip etme sorunum var
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremden etkilenen bölgelerde çadır ve konteyner kentler kurulurken... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T21:39+0300
2023-03-10T12:57+0300
anlat bana
radyo
hatay
deprem
eğitim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0a/1068076964_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_ef73c25a79d219159a79667c3de362d7.jpg
Hataylı öğrenci Berna Bilaloğlu: Dersleri takip etme sorunum var
Hataylı öğrenci Berna Bilaloğlu: Dersleri takip etme sorunum var
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında bu hafta deprem sonrası atılan adımlar masaya yatırıldı. Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan ancak evi depremde zarar gördüğü için konteyner kentte kalan öğrenci Berna Bilaloğlu da programa bağlanarak yaşadıklarını dinleyicilerle paylaştı.Deprem anını anlatan Bilaloğlu şunları söyledi:‘Antakya’ya bağlı Doğanköy Mahallesi’nde yaşıyorduk. Sarsıntı başlayınca uyandım, ailemle koridorda bekledik, dışarı çıkamadık. Sarsıntı bittikten sonra dışarı çıkabildik. Okulda depreme karşı öğrendiğim korunma yöntemlerini o korkuyla yapamadım. Ailemle birlikte kenetlendik ve durduk. Ailemden kayıp vermedim, evimiz zarar gördü. Evden çıktıktan sonra arabamıza bindik ve yol kenarında bekleyerek sevdiklerimize ulaşmaya çalıştık. 2-3 gün arabada barındıktan sonra AFAD bizi 1 hafta önce konteyner kente yerleştirdi. Konteyner kentler çadırdan daha güzel özellikle ısınma konusunda.’Berna Bilaloğlu: Dersleri takip etme sorunum varDepremle sadece evlerinin değil üniversiteye gitme hayalinin de yıkıldığını söyleyen Bilaloğlu, “Üniversiteye girmeyi hemen gerçekleştirmek istiyordum, yarım dönem boyunca verdiğim emeklerim gitti. Arkadaşlarımdan uzak kaldım. Üniversite okuyup kimyager olmak istiyorum. Üniversite sınavına gireceğim ama olmazsa da üzülmeyeceğimi biliyorum. Konteyner kentte yaşarken dersleri takip etme sorunum var. İnternet erişimim yok, bilgisayarım yok. Bunlar olsa ders çalışmaya devam edebilirim. Okul arkadaşlarımla görüşmüyorum, hepsi başka ile gittiler ancak kaybettiğim arkadaşım yok çok şükür.” diye konuştu.‘Hayalim herkesin Hatay’a geri dönmesi’En büyük hayalinin ise Hataylıların memleketlerine geri dönmesi olduğunu söyleyen Bilaloğlu, ‘Hep birlikte el ele Hatay’ı yeniden kurmamızı istiyorum. Tanıdıklarımızın Hatay’ı terk etmesinden dolayı çok üzgünüm. Hatay şu an bomboş, herkesin geri dönmesini istiyorum. Memleketimizi en güzel kendimiz toparlayabiliriz. Hatay’ı bırakmayacağız en başından birlikte kuracağız’ ifadesini kullandı.
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Meliha Okur
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
Meliha Okur
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0a/1068076964_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_b05ef8f09e0c7c64a6a92146f2c6ba18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo, hatay, deprem, eğitim, аудио
radyo, hatay, deprem, eğitim, аудио

Hataylı öğrenci Berna Bilaloğlu: Dersleri takip etme sorunum var

21:39 08.03.2023 (güncellendi: 12:57 10.03.2023)
ANLAT BANA
Hataylı öğrenci Berna Bilaloğlu: Dersleri takip etme sorunum var
Abone olTelegram
- Sputnik Türkiye
Meliha Okur
Tüm yazılar
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremden etkilenen bölgelerde çadır ve konteyner kentler kurulurken, yardımlar da gelmeye devam ediyor. Programa katılan depremzede Berna Bilaloğlu, deprem anında yaşadıklarını ve sonrasını anlattı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında bu hafta deprem sonrası atılan adımlar masaya yatırıldı. Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan ancak evi depremde zarar gördüğü için konteyner kentte kalan öğrenci Berna Bilaloğlu da programa bağlanarak yaşadıklarını dinleyicilerle paylaştı.
Deprem anını anlatan Bilaloğlu şunları söyledi:
‘Antakya’ya bağlı Doğanköy Mahallesi’nde yaşıyorduk. Sarsıntı başlayınca uyandım, ailemle koridorda bekledik, dışarı çıkamadık. Sarsıntı bittikten sonra dışarı çıkabildik. Okulda depreme karşı öğrendiğim korunma yöntemlerini o korkuyla yapamadım. Ailemle birlikte kenetlendik ve durduk. Ailemden kayıp vermedim, evimiz zarar gördü. Evden çıktıktan sonra arabamıza bindik ve yol kenarında bekleyerek sevdiklerimize ulaşmaya çalıştık. 2-3 gün arabada barındıktan sonra AFAD bizi 1 hafta önce konteyner kente yerleştirdi. Konteyner kentler çadırdan daha güzel özellikle ısınma konusunda.’

Berna Bilaloğlu: Dersleri takip etme sorunum var

Depremle sadece evlerinin değil üniversiteye gitme hayalinin de yıkıldığını söyleyen Bilaloğlu, “Üniversiteye girmeyi hemen gerçekleştirmek istiyordum, yarım dönem boyunca verdiğim emeklerim gitti. Arkadaşlarımdan uzak kaldım. Üniversite okuyup kimyager olmak istiyorum. Üniversite sınavına gireceğim ama olmazsa da üzülmeyeceğimi biliyorum. Konteyner kentte yaşarken dersleri takip etme sorunum var. İnternet erişimim yok, bilgisayarım yok. Bunlar olsa ders çalışmaya devam edebilirim. Okul arkadaşlarımla görüşmüyorum, hepsi başka ile gittiler ancak kaybettiğim arkadaşım yok çok şükür.” diye konuştu.

‘Hayalim herkesin Hatay’a geri dönmesi’

En büyük hayalinin ise Hataylıların memleketlerine geri dönmesi olduğunu söyleyen Bilaloğlu, ‘Hep birlikte el ele Hatay’ı yeniden kurmamızı istiyorum. Tanıdıklarımızın Hatay’ı terk etmesinden dolayı çok üzgünüm. Hatay şu an bomboş, herkesin geri dönmesini istiyorum. Memleketimizi en güzel kendimiz toparlayabiliriz. Hatay’ı bırakmayacağız en başından birlikte kuracağız’ ifadesini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала