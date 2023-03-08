https://sputniknews.com.tr/20230308/hakeme-siddet-uygulayan-futbolcuya-omur-boyu-men-cezasi-1068009494.html

Hakeme şiddet uygulayan futbolcuya ömür boyu men cezası

Hakeme şiddet uygulayan futbolcuya ömür boyu men cezası

Suriye Futbol Federasyonu, maç sırasında hakeme fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle El Jaish takımında forma giyen milli takım eski kaptanı Ahmed El... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

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spor

suriye

futbol

hakem

saldırı

men

men cezası

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Federasyondan yapılan açıklamada, Suriye 1. Futbol Ligi'nde El Jaish ile El Wathba takımları arasında geçen hafta oynanan maç sırasında kırmızı kart gördüğü gerekçesiyle hakeme fiziksel saldırıda bulunan ve hakaret eden Ahmed El Saleh hakkında açılan disiplin soruşturmasının tamamlandığı belirtildi.Spordan ömür boyu men cezası alan 32 yaşındaki savunma oyuncusunun, karara itiraz hakkı bulunmuyor.Daha önce kaptanlığını da üstlendiği Suriye Milli Takımı'nda 54 maçta görev alan Ahmed El Saleh, 2 gole imza atmıştı.

suriye

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suriye, futbol, hakem, saldırı, men, men cezası