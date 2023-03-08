https://sputniknews.com.tr/20230308/gaz-ithalatinda-botas-icin-serbestlik-planlaniyor-1067997210.html
Gaz ithalatında BOTAŞ için serbestlik planlanıyor
Gaz ithalatında BOTAŞ için serbestlik planlanıyor
AK Parti’nin Meclis’e sunduğu yasa teklifine göre gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getiriliyor. Yasa teklifinde... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T18:37+0300
2023-03-08T18:37+0300
2023-03-08T18:37+0300
ekonomi
ithalat
botaş
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/07/1057099729_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f4c4dc1afd1fa484fd692dc735b256b8.jpg
AK Parti’nin Meclis’e sunduğu yasa teklifiyle doğalgaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör şirketleri açısından serbestlik getiriliyor. Teklifle BOTAŞ’ın yapısı yenileniyor ve kurulacak şirketler için Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor.Bloomberg’in gördüğü yasa teklifinin gerekçesinde serbestliğin, Türkiye doğal gaz piyasasında alım-satım yapacak yerli ve yabancı ticaret şirketlerinin güven duyacağı, objektif kurallara göre işletilen rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturulması hedefi doğrultusunda getirileceği belirtildi.Yasa teklifinde ayrıca BOTAŞ’ın yapısı da yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda BOTAŞ’ın faaliyetlerinin ayrıştırılması ve yeniden yapılandırılması amacıyla kurulacak şirketlerin işletme konusu, ticaret unvanı, sermayesi ve ortaklık yapısı ve bu kapsamda gerçekleştirilecek devir ve benzeri işlemlere dair hususlar Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenecek.Teklife göre ayrıca bakanlık izni ile BOTAŞ’ın doğal gaz alım sözleşmelerine konu miktarların devri veya kontrat devri yapılabilecek. Kontrat devri süreçleri tamamlanıncaya kadar BOTAŞ bu Kanun’daki piyasa payı sınırlamalara tabi olmayacak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/07/1057099729_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_b85521fe34cf7ca2eb071b9528a10738.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ithalat, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
ithalat, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
Gaz ithalatında BOTAŞ için serbestlik planlanıyor
Abone ol
AK Parti’nin Meclis’e sunduğu yasa teklifine göre gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getiriliyor. Yasa teklifinde ayrıca BOTAŞ’ın yapısı da yeniden düzenleniyor.
AK Parti’nin Meclis’e sunduğu yasa teklifiyle doğalgaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör şirketleri açısından serbestlik getiriliyor.
Teklifle BOTAŞ’ın yapısı yenileniyor ve kurulacak şirketler için Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor.
Bloomberg’in gördüğü yasa teklifinin gerekçesinde serbestliğin, Türkiye doğal gaz piyasasında alım-satım yapacak yerli ve yabancı ticaret şirketlerinin güven duyacağı, objektif kurallara göre işletilen rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturulması hedefi doğrultusunda getirileceği belirtildi.
Yasa teklifinde ayrıca BOTAŞ’ın yapısı da yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda BOTAŞ’ın faaliyetlerinin ayrıştırılması ve yeniden yapılandırılması amacıyla kurulacak şirketlerin işletme konusu, ticaret unvanı, sermayesi ve ortaklık yapısı ve bu kapsamda gerçekleştirilecek devir ve benzeri işlemlere dair hususlar Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenecek.
Teklife göre ayrıca bakanlık izni ile BOTAŞ’ın doğal gaz alım sözleşmelerine konu miktarların devri veya kontrat devri yapılabilecek. Kontrat devri süreçleri tamamlanıncaya kadar BOTAŞ bu Kanun’daki piyasa payı sınırlamalara tabi olmayacak