https://sputniknews.com.tr/20230308/gaz-ithalatinda-botas-icin-serbestlik-planlaniyor-1067997210.html

Gaz ithalatında BOTAŞ için serbestlik planlanıyor

Gaz ithalatında BOTAŞ için serbestlik planlanıyor

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu yasa teklifine göre gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getiriliyor. Yasa teklifinde... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T18:37+0300

2023-03-08T18:37+0300

2023-03-08T18:37+0300

ekonomi

ithalat

botaş

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

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AK Parti’nin Meclis’e sunduğu yasa teklifiyle doğalgaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör şirketleri açısından serbestlik getiriliyor. Teklifle BOTAŞ’ın yapısı yenileniyor ve kurulacak şirketler için Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor.Bloomberg’in gördüğü yasa teklifinin gerekçesinde serbestliğin, Türkiye doğal gaz piyasasında alım-satım yapacak yerli ve yabancı ticaret şirketlerinin güven duyacağı, objektif kurallara göre işletilen rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturulması hedefi doğrultusunda getirileceği belirtildi.Yasa teklifinde ayrıca BOTAŞ’ın yapısı da yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda BOTAŞ’ın faaliyetlerinin ayrıştırılması ve yeniden yapılandırılması amacıyla kurulacak şirketlerin işletme konusu, ticaret unvanı, sermayesi ve ortaklık yapısı ve bu kapsamda gerçekleştirilecek devir ve benzeri işlemlere dair hususlar Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenecek.Teklife göre ayrıca bakanlık izni ile BOTAŞ’ın doğal gaz alım sözleşmelerine konu miktarların devri veya kontrat devri yapılabilecek. Kontrat devri süreçleri tamamlanıncaya kadar BOTAŞ bu Kanun’daki piyasa payı sınırlamalara tabi olmayacak

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Sputnik Türkiye

ithalat, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)