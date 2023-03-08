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EYT’li memur ve esnafın emekliliğine SGK açıklık getirdi
EYT’li memur ve esnafın emekliliğine SGK açıklık getirdi
Sosyal Güvenlik Kurumu, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayan ve 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T17:41+0300
2023-03-08T17:41+0300
ekonomi
eyt
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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SGK, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve sonradan BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı’na tabi çalışmaya başlayanların EYT’den yararlanıp yaranmayacağı konusunda açıklama yaptı.Bazı gazeteler ve sosyal medyada, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR çalışanlarının, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberler yer aldığı vurgulandı.Açıklamada, 3 Mart 2023 tarihinde yayımlanan kanunla, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğe hak kazanma koşullarından sigortalılık süresi ve/veya prim ödeme süresi/hizmet yılı koşulu korunarak, 23/05/2002 tarihindeki hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalılar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Banka Sandıklarına tabi olarak çalışmaya başlayan) bakımından emeklilik yaş koşulunun kaldırıldığı belirtildi. Bu nedenle, kamuoyunda “EYT Düzenlemesi” olarak adlandırılan Kanunun 23/05/2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddialarının gerçeği yansıtmadığı, söz konusu vatandaşların da düzenleme kapsamında olduğu kaydedildi.
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eyt, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
eyt, sosyal güvenlik kurumu (sgk)

EYT’li memur ve esnafın emekliliğine SGK açıklık getirdi

17:41 08.03.2023
© AAEYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından binlerce EYT’li sabahın ilk ışıkları ile SGK önünde kuyruk oluşturdu.
EYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından binlerce EYT’li sabahın ilk ışıkları ile SGK önünde kuyruk oluşturdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AA
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Sosyal Güvenlik Kurumu, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayan ve 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR çalışanlarının EYT kapsamında olduğuna açıklık getirdi.
SGK, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve sonradan BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı’na tabi çalışmaya başlayanların EYT’den yararlanıp yaranmayacağı konusunda açıklama yaptı.
Bazı gazeteler ve sosyal medyada, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR çalışanlarının, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberler yer aldığı vurgulandı.
Açıklamada, 3 Mart 2023 tarihinde yayımlanan kanunla, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğe hak kazanma koşullarından sigortalılık süresi ve/veya prim ödeme süresi/hizmet yılı koşulu korunarak, 23/05/2002 tarihindeki hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalılar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Banka Sandıklarına tabi olarak çalışmaya başlayan) bakımından emeklilik yaş koşulunun kaldırıldığı belirtildi. Bu nedenle, kamuoyunda “EYT Düzenlemesi” olarak adlandırılan Kanunun 23/05/2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddialarının gerçeği yansıtmadığı, söz konusu vatandaşların da düzenleme kapsamında olduğu kaydedildi.
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