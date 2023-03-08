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https://sputniknews.com.tr/20230308/evlenme-teklifini-kabul-etmeyen-genc-kizin-uzerine-kimyasal-madde-atan-supheli-tutuklandi-1067985524.html
Evlenme teklifini kabul etmeyen genç kızın üzerine kimyasal madde atan şüpheli tutuklandı
Evlenme teklifini kabul etmeyen genç kızın üzerine kimyasal madde atan şüpheli tutuklandı
İstanbul’da, 21 yaşındaki Yağmur T. kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Can K.’nin teklifini kabul etmeyince ölümle tehdit edildi. Şüpheli Can K., iş... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T14:49+0300
2023-03-08T14:49+0300
türkiye
kadın cinayetleri
kadına şiddet
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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre 112 Acil birimlerini arayan bir kişi , “Kimyasal yanık” bilgisi vererek ambulans istedi.Yapılan çağrı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, polis de adrese yönlendirildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri yüzünde ve vücudunda kimyasal yanıklar olan 21 yaşındaki Yağmur T.’ye ilk müdahaleyi yaparak Çam Sakura Hastanesi’ne götürdü.Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışama başlattı. Şüphelinin Muhammed Can K. olduğu anlaşıldı. Şüphelinin iş yerinde çalışan Yağmur T.’ye silah çektiği, silahın tutukluluk yaptığı öne sürüldü. Can K.’nın silahı tutukluk yapınca Yağmur T.’nin yüzüne kimyasal madde attığı öne sürüldü.Küçükçekmece Aile İçi Büro Amirliğince hakkında işlem yapılan Can K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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kadın cinayetleri, kadına şiddet
kadın cinayetleri, kadına şiddet

Evlenme teklifini kabul etmeyen genç kızın üzerine kimyasal madde atan şüpheli tutuklandı

14:49 08.03.2023
© meltem ulusoy / csgorselarsiv.orgÖldüren sevgi istemiyoruz
Öldüren sevgi istemiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© meltem ulusoy / csgorselarsiv.org
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İstanbul’da, 21 yaşındaki Yağmur T. kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Can K.’nin teklifini kabul etmeyince ölümle tehdit edildi. Şüpheli Can K., iş yerine gittiği genç kıza silah çekti, silah tutukluk yapınca yüzüne doğru kimyasal madde atarak kaçtı. Yakalanan şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre 112 Acil birimlerini arayan bir kişi , “Kimyasal yanık” bilgisi vererek ambulans istedi.
Yapılan çağrı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, polis de adrese yönlendirildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri yüzünde ve vücudunda kimyasal yanıklar olan 21 yaşındaki Yağmur T.’ye ilk müdahaleyi yaparak Çam Sakura Hastanesi’ne götürdü.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışama başlattı. Şüphelinin Muhammed Can K. olduğu anlaşıldı. Şüphelinin iş yerinde çalışan Yağmur T.’ye silah çektiği, silahın tutukluluk yaptığı öne sürüldü. Can K.’nın silahı tutukluk yapınca Yağmur T.’nin yüzüne kimyasal madde attığı öne sürüldü.
Küçükçekmece Aile İçi Büro Amirliğince hakkında işlem yapılan Can K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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