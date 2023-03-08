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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230308/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi-deprem-bolgesindeki-binalarin-tamamina-yakini-enerjilendirildi-1067996531.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Deprem bölgesindeki binaların tamamına yakını enerjilendirildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Deprem bölgesindeki binaların tamamına yakını enerjilendirildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehirlerde yaşanan enerji sorunlarına ilişkin, “Deprem bölgesinde bulunan... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T18:29+0300
2023-03-08T18:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
elektrik
doğalgaz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 şehri etkileyen depremlerin ardından meydana gelen enerji problemleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Yapılan yoğun çalışmalar sonucu elektrik ve doğal gaz iletim hatlarındaki sorunlar hızla giderilmiştir. Deprem bölgesinde yer alan 11 ilimizde 6 milyon 18 bin 718 elektrik abonesi bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı incelemeler sonucu yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar dışında deprem bölgesinde bulunan binaların tamamına yakını enerjilendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.Açıklama şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230222/enerji-bakanligi-deprem-bolgesinde-elektrik-ve-dogalgaz-hatlarinda-sorun-yok-1067380935.html
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, elektrik, doğalgaz
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, elektrik, doğalgaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Deprem bölgesindeki binaların tamamına yakını enerjilendirildi

18:29 08.03.2023 (güncellendi: 18:31 08.03.2023)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehirlerde yaşanan enerji sorunlarına ilişkin, “Deprem bölgesinde bulunan binaların tamamına yakını enerjilendirilmiştir” açıklamasında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 şehri etkileyen depremlerin ardından meydana gelen enerji problemleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Yapılan yoğun çalışmalar sonucu elektrik ve doğal gaz iletim hatlarındaki sorunlar hızla giderilmiştir. Deprem bölgesinde yer alan 11 ilimizde 6 milyon 18 bin 718 elektrik abonesi bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı incelemeler sonucu yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar dışında deprem bölgesinde bulunan binaların tamamına yakını enerjilendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Açıklama şöyle devam etti:
“Diğer yandan deprem bölgesinde toplam 1 milyon 821 bin 52 doğal gaz abonesi bulunmaktadır. Yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar dışında deprem bölgesindeki binaların yüzde 96,7’sine doğal gaz arzı sağlanmıştır. Elektrik arzından farklı olarak, doğal gaz arzında ekiplerin binaları ve iç tesisatları tek tek kontrol etmesi gerekmektedir. Yapılan bu incelemeler sonrası herhangi bir sorun tespit edilmeyen dairelere doğal gaz verilmektedir. Ayrıca, yoğun hasarlı bölgelerin içinde bulunan hasarsız binalara doğal gaz arzına ilişkin çalışmalar enkaz kaldırma çalışmalarına paralel olarak devam etmektedir. Teknik olmayan sebeplerden ötürü elektrik ve/veya doğal gaz hizmetinden yararlanamayan vatandaşlarımız elektrik için Alo 186’yı, doğal gaz için Alo 187’yi arayarak, gerekli kontroller sonrası elektrik ve doğal gaz hizmetinden faydalanabilirler.”
Hatay merkezli deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Enerji Bakanlığı: Deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz hatlarında sorun yok
22 Şubat, 17:53
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