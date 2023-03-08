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Dünyanın dört bir yanında kadınlar, 8 Mart'ta sokağa çıktı: 'Mutfakta grev, sokakta grev'
Dünyanın dört bir yanında kadınlar, 8 Mart'ta sokağa çıktı: 'Mutfakta grev, sokakta grev'
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart’ta dünyanın dört bir yanında kadınların eşit, adil, güvenli bir yaşam gibi pek çok talebin dile getirildiği mücadele... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T23:52+0300
2023-03-09T00:13+0300
8 mart dünya kadınlar günü
multimedya
kadın
kadın hakları
fotoğraf
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ABD'nin New York kentinde 8 Mart 1857'de 40 bin dokuma işçisi kadının gerçekleştirdiği grevde, polisin müdahalesi sonucu 129 kadın hayatını kaybetti. 1910 yılında Danimarka'daki II. Enternasyonal'e bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi Clara Zetkin'in talebi üzerine 8 Mart'ın tekstil fabrikasında ölen kadınların anısına 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kabul edilmesine karar verildi.Dünya Kadınlar Günü'nün resmen 8 Mart olarak belirlenmesi ise, Moskova'da yapılan 2. Uluslararası Komünist Kadınlar Konferansı'nda (3. Enternasyonal Komünist Partiler Toplantısı) gerçekleşti. Moskova’da 1921'de gerçekleşen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda ise 8 Mart’ın tarihi kesinleşirken adı da, 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olması kararlaştırıldı.Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1975 yılında resmi olarak tanınan Dünya Kadınlar Günü, günümüzde tüm dünyada kutlanıyor.2023 yılında da her yıl olduğu gibi kadınlar, eşit işe eşit ücret, cinsiyete dayalı şiddete karşı yaşam, hukuk karşısında adalet, güvenli bir yaşam ve gelecek gibi pek çok talebini sokağa çıkarak dile getirdi. Dünyadan 8 Mart görüntüleri, Sputnik'in galerisinde:
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фото, 8 mart dünya kadınlar günü, kadın, kadın hakları, fotoğraf
фото, 8 mart dünya kadınlar günü, kadın, kadın hakları, fotoğraf

Dünyanın dört bir yanında kadınlar, 8 Mart'ta sokağa çıktı: 'Mutfakta grev, sokakta grev'

23:52 08.03.2023 (güncellendi: 00:13 09.03.2023)
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart’ta dünyanın dört bir yanında kadınların eşit, adil, güvenli bir yaşam gibi pek çok talebin dile getirildiği mücadele günü olarak öne çıkıyor. 2023 yılında da kadınlar, düzenledikleri eylemlerde birçok talebini dile getirdi.
ABD'nin New York kentinde 8 Mart 1857'de 40 bin dokuma işçisi kadının gerçekleştirdiği grevde, polisin müdahalesi sonucu 129 kadın hayatını kaybetti.

1910 yılında Danimarka'daki II. Enternasyonal'e bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi Clara Zetkin'in talebi üzerine 8 Mart'ın tekstil fabrikasında ölen kadınların anısına 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kabul edilmesine karar verildi.

Dünya Kadınlar Günü'nün resmen 8 Mart olarak belirlenmesi ise, Moskova'da yapılan 2. Uluslararası Komünist Kadınlar Konferansı'nda (3. Enternasyonal Komünist Partiler Toplantısı) gerçekleşti. Moskova’da 1921'de gerçekleşen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda ise 8 Mart’ın tarihi kesinleşirken adı da, 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olması kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1975 yılında resmi olarak tanınan Dünya Kadınlar Günü, günümüzde tüm dünyada kutlanıyor.

2023 yılında da her yıl olduğu gibi kadınlar, eşit işe eşit ücret, cinsiyete dayalı şiddete karşı yaşam, hukuk karşısında adalet, güvenli bir yaşam ve gelecek gibi pek çok talebini sokağa çıkarak dile getirdi.

Dünyadan 8 Mart görüntüleri, Sputnik'in galerisinde:

© AA

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 7 yıldır geleneksel olarak fAKTIV Feminist Kolektifi tarafından düzenlenen "Mutfakta grev, sokakta grev" sloganıyla akşam yürüyüşü gerçekleşti.

Hırvatistan&#x27;ın başkenti Zagreb&#x27;de 7 yıldır geleneksel olarak fAKTIV Feminist Kolektifi tarafından düzenlenen &quot;Mutfakta grev, sokakta grev&quot; sloganıyla akşam yürüyüşü gerçekleşti. - Sputnik Türkiye
1/21
© AA

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 7 yıldır geleneksel olarak fAKTIV Feminist Kolektifi tarafından düzenlenen "Mutfakta grev, sokakta grev" sloganıyla akşam yürüyüşü gerçekleşti.

© AFP 2023 / PHILIP FONG

Japonya'nın başkenti Tokyo

Japonya&#x27;nın başkenti Tokyo - Sputnik Türkiye
2/21
© AFP 2023 / PHILIP FONG

Japonya'nın başkenti Tokyo

© AFP 2023 / VYACHESLAV OSELEDKO

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek

Kırgızistan&#x27;ın başkenti Bişkek - Sputnik Türkiye
3/21
© AFP 2023 / VYACHESLAV OSELEDKO

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek

© AFP 2023 / VALERIA MONGELLI

Belçika'nın başkenti Brüksel

Belçika&#x27;nın başkenti Brüksel - Sputnik Türkiye
4/21
© AFP 2023 / VALERIA MONGELLI

Belçika'nın başkenti Brüksel

© AFP 2023 / MARVIN RECINOS

El Salvador

El Salvador - Sputnik Türkiye
5/21
© AFP 2023 / MARVIN RECINOS

El Salvador

© AA

Meksika’nın Ciudad Juarez kentinde bir grup kadın, son zamanlarda yeniden artan kadın cinayetleri ve insan ticareti nedeniyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gösteri düzenledi.

Meksika’nın Ciudad Juarez kentinde bir grup kadın, son zamanlarda yeniden artan kadın cinayetleri ve insan ticareti nedeniyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gösteri düzenledi. - Sputnik Türkiye
6/21
© AA

Meksika’nın Ciudad Juarez kentinde bir grup kadın, son zamanlarda yeniden artan kadın cinayetleri ve insan ticareti nedeniyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gösteri düzenledi.

© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKI

Yunanistan'ın başkenti Atina

Yunanistan&#x27;ın başkenti Atina - Sputnik Türkiye
7/21
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKI

Yunanistan'ın başkenti Atina

© AFP 2023 / THOMAS COEX

İspanya'nın başkenti Madrid

İspanya&#x27;nın başkenti Madrid - Sputnik Türkiye
8/21
© AFP 2023 / THOMAS COEX

İspanya'nın başkenti Madrid

© AA

İtalya, Milano

İtalya, Milano - Sputnik Türkiye
9/21
© AA

İtalya, Milano

© AFP 2023 / JAM STA ROSA

Filipinler

Filipinler - Sputnik Türkiye
10/21
© AFP 2023 / JAM STA ROSA

Filipinler

© AA

İtalya, Milano

İtalya, Milano - Sputnik Türkiye
11/21
© AA

İtalya, Milano

© AA

İtalya, Milano

İtalya, Milano - Sputnik Türkiye
12/21
© AA

İtalya, Milano

© AA

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Kadın Hakları Merkezi tarafından 'Zorbalık ve Adaletsizliğe Karşı Koyma' sloganıyla yürüyüş yapıldı

Karadağ&#x27;ın başkenti Podgorica&#x27;da Kadın Hakları Merkezi tarafından &#x27;Zorbalık ve Adaletsizliğe Karşı Koyma&#x27; sloganıyla yürüyüş yapıldı - Sputnik Türkiye
13/21
© AA

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Kadın Hakları Merkezi tarafından 'Zorbalık ve Adaletsizliğe Karşı Koyma' sloganıyla yürüyüş yapıldı

© AA

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma karşı düzenlenen grevler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hakları temasıyla sürdü.

Fransa&#x27;da emeklilik yaşını 62&#x27;den 64&#x27;e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma karşı düzenlenen grevler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hakları temasıyla sürdü. - Sputnik Türkiye
14/21
© AA

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma karşı düzenlenen grevler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hakları temasıyla sürdü.

© AA

Pakistan’ın Haydarabad kenti

Pakistan’ın Haydarabad kenti - Sputnik Türkiye
15/21
© AA

Pakistan’ın Haydarabad kenti

© AA

Fransa

Fransa - Sputnik Türkiye
16/21
© AA

Fransa

© AA

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo

 Madagaskar&#x27;ın başkenti Antananarivo - Sputnik Türkiye
17/21
© AA

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo

© AA

Nepal'in başkenti Katmandu

Nepal&#x27;in başkenti Katmandu - Sputnik Türkiye
18/21
© AA

Nepal'in başkenti Katmandu

© AA

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna

Bosna Hersek&#x27;in başkenti Saraybosna - Sputnik Türkiye
19/21
© AA

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna

© AA

Nijerya'nın Lagos kenti

 Nijerya&#x27;nın Lagos kenti - Sputnik Türkiye
20/21
© AA

Nijerya'nın Lagos kenti

© AA

ABD'nin New York kenti

ABD&#x27;nin New York kenti - Sputnik Türkiye
21/21
© AA

ABD'nin New York kenti

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