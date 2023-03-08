Dünyanın dört bir yanında kadınlar, 8 Mart'ta sokağa çıktı: 'Mutfakta grev, sokakta grev'
1910 yılında Danimarka'daki II. Enternasyonal'e bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi Clara Zetkin'in talebi üzerine 8 Mart'ın tekstil fabrikasında ölen kadınların anısına 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kabul edilmesine karar verildi.
Dünya Kadınlar Günü'nün resmen 8 Mart olarak belirlenmesi ise, Moskova'da yapılan 2. Uluslararası Komünist Kadınlar Konferansı'nda (3. Enternasyonal Komünist Partiler Toplantısı) gerçekleşti. Moskova’da 1921'de gerçekleşen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda ise 8 Mart’ın tarihi kesinleşirken adı da, 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olması kararlaştırıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1975 yılında resmi olarak tanınan Dünya Kadınlar Günü, günümüzde tüm dünyada kutlanıyor.
2023 yılında da her yıl olduğu gibi kadınlar, eşit işe eşit ücret, cinsiyete dayalı şiddete karşı yaşam, hukuk karşısında adalet, güvenli bir yaşam ve gelecek gibi pek çok talebini sokağa çıkarak dile getirdi.
Dünyadan 8 Mart görüntüleri, Sputnik'in galerisinde:
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 7 yıldır geleneksel olarak fAKTIV Feminist Kolektifi tarafından düzenlenen "Mutfakta grev, sokakta grev" sloganıyla akşam yürüyüşü gerçekleşti.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 7 yıldır geleneksel olarak fAKTIV Feminist Kolektifi tarafından düzenlenen "Mutfakta grev, sokakta grev" sloganıyla akşam yürüyüşü gerçekleşti.
Japonya'nın başkenti Tokyo
Japonya'nın başkenti Tokyo
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek
Belçika'nın başkenti Brüksel
Belçika'nın başkenti Brüksel
El Salvador
El Salvador
Meksika’nın Ciudad Juarez kentinde bir grup kadın, son zamanlarda yeniden artan kadın cinayetleri ve insan ticareti nedeniyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gösteri düzenledi.
Meksika’nın Ciudad Juarez kentinde bir grup kadın, son zamanlarda yeniden artan kadın cinayetleri ve insan ticareti nedeniyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gösteri düzenledi.
Yunanistan'ın başkenti Atina
Yunanistan'ın başkenti Atina
İspanya'nın başkenti Madrid
İspanya'nın başkenti Madrid
İtalya, Milano
İtalya, Milano
Filipinler
Filipinler
İtalya, Milano
İtalya, Milano
İtalya, Milano
İtalya, Milano
Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Kadın Hakları Merkezi tarafından 'Zorbalık ve Adaletsizliğe Karşı Koyma' sloganıyla yürüyüş yapıldı
Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Kadın Hakları Merkezi tarafından 'Zorbalık ve Adaletsizliğe Karşı Koyma' sloganıyla yürüyüş yapıldı
Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma karşı düzenlenen grevler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hakları temasıyla sürdü.
Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma karşı düzenlenen grevler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hakları temasıyla sürdü.
Pakistan’ın Haydarabad kenti
Pakistan’ın Haydarabad kenti
Fransa
Fransa
Madagaskar'ın başkenti Antananarivo
Madagaskar'ın başkenti Antananarivo
Nepal'in başkenti Katmandu
Nepal'in başkenti Katmandu
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna
Nijerya'nın Lagos kenti
Nijerya'nın Lagos kenti
ABD'nin New York kenti
ABD'nin New York kenti