https://sputniknews.com.tr/20230308/dunyanin-dort-bir-yaninda-kadinlar-8-martta-sokaga-cikti-mutfakta-grev-sokakta-grev-1068009275.html

Dünyanın dört bir yanında kadınlar, 8 Mart'ta sokağa çıktı: 'Mutfakta grev, sokakta grev'

Dünyanın dört bir yanında kadınlar, 8 Mart'ta sokağa çıktı: 'Mutfakta grev, sokakta grev'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart’ta dünyanın dört bir yanında kadınların eşit, adil, güvenli bir yaşam gibi pek çok talebin dile getirildiği mücadele... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T23:52+0300

2023-03-08T23:52+0300

2023-03-09T00:13+0300

8 mart dünya kadınlar günü

multimedya

kadın

kadın hakları

fotoğraf

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ABD'nin New York kentinde 8 Mart 1857'de 40 bin dokuma işçisi kadının gerçekleştirdiği grevde, polisin müdahalesi sonucu 129 kadın hayatını kaybetti. 1910 yılında Danimarka'daki II. Enternasyonal'e bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi Clara Zetkin'in talebi üzerine 8 Mart'ın tekstil fabrikasında ölen kadınların anısına 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kabul edilmesine karar verildi.Dünya Kadınlar Günü'nün resmen 8 Mart olarak belirlenmesi ise, Moskova'da yapılan 2. Uluslararası Komünist Kadınlar Konferansı'nda (3. Enternasyonal Komünist Partiler Toplantısı) gerçekleşti. Moskova’da 1921'de gerçekleşen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda ise 8 Mart’ın tarihi kesinleşirken adı da, 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olması kararlaştırıldı.Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1975 yılında resmi olarak tanınan Dünya Kadınlar Günü, günümüzde tüm dünyada kutlanıyor.2023 yılında da her yıl olduğu gibi kadınlar, eşit işe eşit ücret, cinsiyete dayalı şiddete karşı yaşam, hukuk karşısında adalet, güvenli bir yaşam ve gelecek gibi pek çok talebini sokağa çıkarak dile getirdi. Dünyadan 8 Mart görüntüleri, Sputnik'in galerisinde:

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фото, 8 mart dünya kadınlar günü, kadın, kadın hakları, fotoğraf