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https://sputniknews.com.tr/20230308/dr-gunhan-ulusoy-piyasalar-tahil-koridoru-anlasmasinin-uzatilacagini-ongoruyor-1068026565.html
Dr. Günhan Ulusoy: Piyasalar Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılacağını öngörüyor
Dr. Günhan Ulusoy: Piyasalar Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılacağını öngörüyor
Türkiye’nin önemli katkılarıyla hayata geçen Tahıl Koridoru Anlaşması’nın 18 Mart’ta uzatılacağına dair iddialara cevap veren Dr. Günhan Ulusoy, ‘Dünya tahıl... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T11:54+0300
2023-03-09T13:20+0300
seyir hali
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tahıl ihracatı
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Dr. Günhan Ulusoy: Piyasalar Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılacağını öngörüyor
Dr. Günhan Ulusoy: Piyasalar Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılacağını öngörüyor
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Bİrliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Günhan Ulusoy, Türkiye’nin ‘Tahıl Koridoru Anlaşması’nın 120 günlük süresinin 18 Mart’ta dolacağını belirterek şu açıklamaları yaptı:‘Türkiye’nin başrol üstlenerek hazırlanmasında rol oynadığı Tahıl Koridoru anlaşması 18 Mart’ta süresini dolduruyor. Piyasalar Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılacağını öngörüyor çünkü dünya tahıl piyasasındaki fiyatlar anlaşmanın uzatılacağı kurgusuna göre fiyatlandırılmış gözüküyor. Örneğin, Şikago piyasalarına baktığımız zaman fiyatların 17 ay öncesine sabitlendiği gözükmektedir. Türkiye anlaşmanın uzatılmama ihtimaline karşı yakın ülkelerden başlayarak alternatif kaynaklarını devreye sokacak planlara da sahiptir.’Dr. Günhan Ulusoy: ‘Türkiye’nin tahıl stokları yeterli durumdadır’Dr. Günhan Ulusoy, Türkiye’nin tahıl stoklarında herhangi bir soruna sahip olmadığını söyleyerek cümlelerini şöyle sürdürdü:‘Sezonun sonuna yaklaştıkça tahıl stoklarında erimeler gözükür ve bu da çok normaldir. Tahıl sezonunun Haziran’da başlayacağını düşünürsek önümüzde bir 3 aylık süre vardır. Bu süre zarfında da Türkiye’nin tahıl stokları yeterli durumdadır.’22 Temmuz 2022’de Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında ‘Tahıl Koridoru’ anlaşması yapıldı. Bu yolla, Rusya ve Ukrayna tahılı Türk boğazlarından geçerek dünya piyasasına dağıldı. Tahıl Koridoru Anlaşması’nın imzalanmasında Türkiye öncü bir rol üstlendi.
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Ali Çağatay
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radyo, tahıl, tahıl silosu, tahıl ihracatı, piyasa, аудио
radyo, tahıl, tahıl silosu, tahıl ihracatı, piyasa, аудио

Dr. Günhan Ulusoy: Piyasalar Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılacağını öngörüyor

11:54 08.03.2023 (güncellendi: 13:20 09.03.2023)
SEYİR HALİ
Dr. Günhan Ulusoy: Piyasalar Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılacağını öngörüyor
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Ali Çağatay
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Türkiye’nin önemli katkılarıyla hayata geçen Tahıl Koridoru Anlaşması’nın 18 Mart’ta uzatılacağına dair iddialara cevap veren Dr. Günhan Ulusoy, ‘Dünya tahıl piyasası anlaşmanın uzatılacağı kurgusuna göre fiyatları belirlemiş gözüküyor’ ifadelerini kullandı.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Bİrliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Günhan Ulusoy, Türkiye’nin ‘Tahıl Koridoru Anlaşması’nın 120 günlük süresinin 18 Mart’ta dolacağını belirterek şu açıklamaları yaptı:
‘Türkiye’nin başrol üstlenerek hazırlanmasında rol oynadığı Tahıl Koridoru anlaşması 18 Mart’ta süresini dolduruyor. Piyasalar Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılacağını öngörüyor çünkü dünya tahıl piyasasındaki fiyatlar anlaşmanın uzatılacağı kurgusuna göre fiyatlandırılmış gözüküyor. Örneğin, Şikago piyasalarına baktığımız zaman fiyatların 17 ay öncesine sabitlendiği gözükmektedir. Türkiye anlaşmanın uzatılmama ihtimaline karşı yakın ülkelerden başlayarak alternatif kaynaklarını devreye sokacak planlara da sahiptir.’

Dr. Günhan Ulusoy: ‘Türkiye’nin tahıl stokları yeterli durumdadır’

Dr. Günhan Ulusoy, Türkiye’nin tahıl stoklarında herhangi bir soruna sahip olmadığını söyleyerek cümlelerini şöyle sürdürdü:
‘Sezonun sonuna yaklaştıkça tahıl stoklarında erimeler gözükür ve bu da çok normaldir. Tahıl sezonunun Haziran’da başlayacağını düşünürsek önümüzde bir 3 aylık süre vardır. Bu süre zarfında da Türkiye’nin tahıl stokları yeterli durumdadır.’
22 Temmuz 2022’de Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında ‘Tahıl Koridoru’ anlaşması yapıldı. Bu yolla, Rusya ve Ukrayna tahılı Türk boğazlarından geçerek dünya piyasasına dağıldı. Tahıl Koridoru Anlaşması’nın imzalanmasında Türkiye öncü bir rol üstlendi.
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