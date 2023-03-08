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https://sputniknews.com.tr/20230308/domates-ihracatina-kisitlama-sona-erdi-1067970877.html
Domates ihracatına kısıtlama sona erdi
Domates ihracatına kısıtlama sona erdi
Tarım ve Orman Bakanlığına domates başta olmak üzere bazı tarımsal ürünlerin ihracatında dönemsel düzenleme yapma yetkisi veren tebliğin yürürlükten... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T09:45+0300
2023-03-08T09:46+0300
ekonomi
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
domates
domates ihracat izni
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğle, 27 Ocak 2022'de yayımlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.Yürürlükten kalkan tebliğ, belirtilen bazı tarım ürünlerinin kati ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığını yetkili kılıyordu.Söz konusu tarım ürünleri arasında, domates (taze veya soğutulmuş) başta olmak üzere, büyükbaş ile koyun ve keçi etleri, sakatatlar, kümes hayvanlarının et ve sakatatları, tereyağı, tavuk yumurtaları, patates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar, fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, bezelye, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, pirinç, buğday ve mısır unu, buğday ve mısır irmiği, aşurelik buğday, soya yağı, zeytinyağı, ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu ve yağları, rep, kolza ve hardal yağı, mısır yağı, margarin, bulgur, karma yem ile süt ve krema yer alıyordu.Tebliğin yürürlükten kaldırılması, Tarım ve Orman Bakanlığının domates ihracatının kısıtlanmasına ilişkin kararının da kaldırılması anlamına geliyor.Tarım ve Orman Bakanlığından da 81 il tarım ve orman müdürlüğüne yollanan yazıda, domates için uygulanan kısıtlamanın kaldırıldığı bildirilerek, bu kapsamda, domates (taze/soğutulmuş) ihracatı için bitki sağlık sertifikası düzenlenmesinde sakınca bulunmadığı ifade edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı, yetkisini kullanmıştıTarım ve Orman Bakanlığı, söz konusu tebliğe istinaden, 81 il tarım ve orman müdürlüklerine bazı ürünlerin ihracatında düzenleme yapılmasına ilişkin yazı göndererek, domates ihracatının 14 Nisan 2023'e kadar kısıtlanmasına karar vermişti. Yazıda, Türkiye'de domates fiyatlarında son günlerde yaşanan anormal fiyat artışları ve 11 ili doğrudan etkileyen deprem afeti nedeniyle gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla tedbir alınması ihtiyacının doğduğu belirtilmişti.Söz konusu karar üzerine, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yaş Meyve ve Sebze Sektör Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığınca alınan domates ihracatının 14 Nisan'a kadar kısıtlanması kararının gözden geçirilmesini istemişti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, domates ihracatına getirilen yasağın üreticilere zarar vereceği, büyük bir özveri ve emek harcanarak kazanılan ihracat pazarlarında kalıcı tahribata neden olacağı aktarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230303/domates-ihracatina-14-nisana-kadar-kisitlama-getirildi-1067752225.html
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türkiye, tarım ve orman bakanlığı, domates, domates ihracat izni
türkiye, tarım ve orman bakanlığı, domates, domates ihracat izni

Domates ihracatına kısıtlama sona erdi

09:45 08.03.2023 (güncellendi: 09:46 08.03.2023)
© Sputnik / Артур Лебедев / Multimedya arşivine gidinDomates
Domates - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© Sputnik / Артур Лебедев
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Tarım ve Orman Bakanlığına domates başta olmak üzere bazı tarımsal ürünlerin ihracatında dönemsel düzenleme yapma yetkisi veren tebliğin yürürlükten kaldırılması kararlaştırıldı.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle, 27 Ocak 2022'de yayımlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.
Yürürlükten kalkan tebliğ, belirtilen bazı tarım ürünlerinin kati ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığını yetkili kılıyordu.
Söz konusu tarım ürünleri arasında, domates (taze veya soğutulmuş) başta olmak üzere, büyükbaş ile koyun ve keçi etleri, sakatatlar, kümes hayvanlarının et ve sakatatları, tereyağı, tavuk yumurtaları, patates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar, fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, bezelye, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, pirinç, buğday ve mısır unu, buğday ve mısır irmiği, aşurelik buğday, soya yağı, zeytinyağı, ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu ve yağları, rep, kolza ve hardal yağı, mısır yağı, margarin, bulgur, karma yem ile süt ve krema yer alıyordu.
Tebliğin yürürlükten kaldırılması, Tarım ve Orman Bakanlığının domates ihracatının kısıtlanmasına ilişkin kararının da kaldırılması anlamına geliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığından da 81 il tarım ve orman müdürlüğüne yollanan yazıda, domates için uygulanan kısıtlamanın kaldırıldığı bildirilerek, bu kapsamda, domates (taze/soğutulmuş) ihracatı için bitki sağlık sertifikası düzenlenmesinde sakınca bulunmadığı ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yetkisini kullanmıştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, söz konusu tebliğe istinaden, 81 il tarım ve orman müdürlüklerine bazı ürünlerin ihracatında düzenleme yapılmasına ilişkin yazı göndererek, domates ihracatının 14 Nisan 2023'e kadar kısıtlanmasına karar vermişti.
Yazıda, Türkiye'de domates fiyatlarında son günlerde yaşanan anormal fiyat artışları ve 11 ili doğrudan etkileyen deprem afeti nedeniyle gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla tedbir alınması ihtiyacının doğduğu belirtilmişti.
Söz konusu karar üzerine, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yaş Meyve ve Sebze Sektör Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığınca alınan domates ihracatının 14 Nisan'a kadar kısıtlanması kararının gözden geçirilmesini istemişti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, domates ihracatına getirilen yasağın üreticilere zarar vereceği, büyük bir özveri ve emek harcanarak kazanılan ihracat pazarlarında kalıcı tahribata neden olacağı aktarılmıştı.
Domates - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
EKONOMİ
Domates ihracatına 14 Nisan'a kadar kısıtlama getirildi
3 Mart, 11:12
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