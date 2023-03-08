https://sputniknews.com.tr/20230308/diyarbakir-d-tipi-kapali-ceza-infaz-kurumu-bosaltildi-1067975952.html
Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu boşaltıldı
Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu boşaltıldı
Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, yaklaşık 300 tutuklu ve hükümlü ile 250'ye yakın personelin başka yerlere sevk edilmesiyle... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T11:34+0300
2023-03-08T11:34+0300
2023-03-08T11:34+0300
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Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü içinde bulunan D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun 1995 yılında inşasına başlanmış, 28 Aralık 2002'de tamamlanıp, 22 Aralık 2003 tarihinde açılmıştı.Alınan bilgilere göre, D Tipi cezaevi pazar günü kapatıldı. FETÖ, Hizbullah, terör örgütü ve organize suçlardan tutuklu ve hükümlü yaklaşık 300 mahkum kampüs içi, Batman, Elazığ ve Van'a gönderildi. Yaklaşık 250 personelin ise kampüs içine dağıtılarak görevlendirileceği öğrenildi.Öte yandan, depremden sonra cezaevinin fiziki şartlarının uygun olmadığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230219/istanbulda-cumhurbaskanina-hakaret-icerikli-sozler-soyleyen-kisi-tutuklanarak-cezaevine-gonderildi-1067235776.html
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türkiye, diyarbakır, cezaevi
türkiye, diyarbakır, cezaevi
Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu boşaltıldı
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Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, yaklaşık 300 tutuklu ve hükümlü ile 250'ye yakın personelin başka yerlere sevk edilmesiyle boşaltıldı.
Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü içinde bulunan D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun 1995 yılında inşasına başlanmış, 28 Aralık 2002'de tamamlanıp, 22 Aralık 2003 tarihinde açılmıştı.
Alınan bilgilere göre, D Tipi cezaevi pazar günü kapatıldı. FETÖ, Hizbullah, terör örgütü ve organize suçlardan tutuklu ve hükümlü yaklaşık 300 mahkum kampüs içi, Batman, Elazığ ve Van'a gönderildi. Yaklaşık 250 personelin ise kampüs içine dağıtılarak görevlendirileceği öğrenildi.
Öte yandan, depremden sonra cezaevinin fiziki şartlarının uygun olmadığı kaydedildi.