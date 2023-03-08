https://sputniknews.com.tr/20230308/disisleri-bakanligindan-apdeki-turkiye-karsiti-etkinlige-kinama-1068005472.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'deki Türkiye karşıtı etkinliğe kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'deki Türkiye karşıtı etkinliğe kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçilerinin ülkemiz karşıtı etkinlik... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T21:40+0300
2023-03-08T21:40+0300
2023-03-08T21:42+0300
türkiye
avrupa parlamentosu (ap)
avrupa parlamentosu
dışişleri bakanlığı
pkk
ypg/pkk
pkk/pyd
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) binasında PKK/PYD/YPG tarafından Türkiye karşıtı bir etkinlik gerçekleştirilmesi hakkında açıklama yaptı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu, dışişleri bakanlığı, pkk, ypg/pkk, pkk/pyd
avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu, dışişleri bakanlığı, pkk, ypg/pkk, pkk/pyd
Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'deki Türkiye karşıtı etkinliğe kınama
21:40 08.03.2023 (güncellendi: 21:42 08.03.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçilerinin ülkemiz karşıtı etkinlik gerçekleştirmesini şiddetle kınıyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) binasında PKK/PYD/YPG tarafından Türkiye karşıtı bir etkinlik gerçekleştirilmesi hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Avrupa Parlamentosu binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçileri tarafından ülkemiz karşıtı bir etkinlik gerçekleştirilmesini şiddetle kınıyoruz.
Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde yeralan ve ülke bütünlüğümüzü hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanması kabul edilemez.
Bu durum, Avrupa Parlamentosu'nun terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumunu ve samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ülkemizin ismini de zikrederek meşruiyet kazandırılmak istenen bu faaliyete izin verilmesi, AB’nin uluslararası yükümlülükleriyle de çelişmektedir.
Türkiye, ayrım gözetmeden tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.
AB kurumları ve üye ülkelerden beklentimiz, uluslararası güvenliğe tehdit teşkil eden terörizmle mücadelemizde yanımızda durmasıdır.