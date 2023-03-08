Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'deki Türkiye karşıtı etkinliğe kınama

Avrupa Parlamentosu binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçileri tarafından ülkemiz karşıtı bir etkinlik gerçekleştirilmesini şiddetle kınıyoruz.

Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde yeralan ve ülke bütünlüğümüzü hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanması kabul edilemez.

Bu durum, Avrupa Parlamentosu'nun terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumunu ve samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ülkemizin ismini de zikrederek meşruiyet kazandırılmak istenen bu faaliyete izin verilmesi, AB’nin uluslararası yükümlülükleriyle de çelişmektedir.