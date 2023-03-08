https://sputniknews.com.tr/20230308/depremzede-ogrenciye-soyledigi-sozleri-tepki-ceken-ogretim-gorevlisi-gorevden-uzaklastirildi-1068001836.html
Depremzede öğrenciye söylediği sözleri tepki çeken öğretim görevlisi görevden uzaklaştırıldı
Depremzede öğrenciye söylediği sözleri tepki çeken öğretim görevlisi görevden uzaklaştırıldı
Düzce Üniversitesi'nde görevli bir öğretim görevlisi ile depremzede bir öğrencisi arasında geçen diyalog sosyal medyada tepki çekti. Düzce Üniversitesi öğretim... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T20:44+0300
2023-03-08T20:44+0300
2023-03-08T20:46+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
düzce üniversitesi
düzce üniversitesi
düzce
deprem
depremzede
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Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, depremzede öğrenciyle arasında geçen ve sosyal medyada yer alan diyalog nedeniyle bir öğretim görevlisinin görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.Üniversiteden yapılan açıklamada, "Bir öğrencimizle öğretim üyemiz arasında uzaktan eğitim dersi esnasında gerçekleştiği anlaşılan ve tasvip etmemiz mümkün olmayan diyalog sebebiyle ilgili öğretim üyesi hakkında Rektörlüğümüz tarafından soruşturma başlatılarak görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadesine yer verildi.Ne olmuştu?Sosyal medyada yer alan görüntüye göre, Öğrencilerinin bir şirketin İnsan Kaynakları departmanı ile röportaj yapmaları talebinde bulunan öğretim görevlisi, depremzede öğrencisinin "Hocam ben Malatya'da nasıl yapacağım?" sorusu üzerine "Bırak yahu, sanki atom bombası attılar" cevabını verdi.Öğretim görevlisine görüntülü aramayı teklif eden öğrenci, cezaevinde kaldığını, kalacak bir yeri olmadığını söyledi.Bunun üzerine öğretim görevlisinin verdiği yanıt ise "Cezaevinde tabii bir yer bulamazsın, niye cezaevine girdin, ne yaptın? Kalacak yer bulamayınca cezaevine mi girdin, bu mu bulduğun çözüm" oldu. Söz konusu görüntü sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
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Depremzede öğrenciye söylediği sözleri tepki çeken öğretim görevlisi görevden uzaklaştırıldı
20:44 08.03.2023 (güncellendi: 20:46 08.03.2023) Abone ol
Düzce Üniversitesi'nde görevli bir öğretim görevlisi ile depremzede bir öğrencisi arasında geçen diyalog sosyal medyada tepki çekti. Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, depremzede öğrenciyle yaşadığı diyalog nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı.
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, depremzede öğrenciyle arasında geçen ve sosyal medyada yer alan diyalog nedeniyle bir öğretim görevlisinin görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, "Bir öğrencimizle öğretim üyemiz arasında uzaktan eğitim dersi esnasında gerçekleştiği anlaşılan ve tasvip etmemiz mümkün olmayan diyalog sebebiyle ilgili öğretim üyesi hakkında Rektörlüğümüz tarafından soruşturma başlatılarak görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadesine yer verildi.
Ne olmuştu?
Sosyal medyada yer alan görüntüye göre, Öğrencilerinin bir şirketin İnsan Kaynakları departmanı ile röportaj yapmaları talebinde bulunan öğretim görevlisi, depremzede öğrencisinin "Hocam ben Malatya'da nasıl yapacağım?" sorusu üzerine "Bırak yahu, sanki atom bombası attılar" cevabını verdi.
Öğretim görevlisine görüntülü aramayı teklif eden öğrenci, cezaevinde kaldığını, kalacak bir yeri olmadığını söyledi.
Bunun üzerine öğretim görevlisinin verdiği yanıt ise "Cezaevinde tabii bir yer bulamazsın, niye cezaevine girdin, ne yaptın? Kalacak yer bulamayınca cezaevine mi girdin, bu mu bulduğun çözüm" oldu.
Söz konusu görüntü sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.