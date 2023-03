https://sputniknews.com.tr/20230308/depremden-sonra-bitlisin-budakli-kaplicasinda-su-seviyesi-30-santimetre-yukseldi-1067970101.html

Depremden sonra Bitlis'in Budaklı Kaplıcası'nda su seviyesi 30 santimetre yükseldi

Depremden sonra Bitlis'in Budaklı Kaplıcası'nda su seviyesi 30 santimetre yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bitlis’in Güroymak ilçesinde bulunan Budaklı Kaplıcası'nın su seviyesinde yaşanan artış paniğe neden oldu. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T09:22+0300

2023-03-08T09:22+0300

2023-03-08T09:22+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

bitlis

kaplıca

su seviyesi

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067969955_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9d045a693d212a35732b438eb5295763.jpg

Güroymak ilçesinde sönmüş volkanik Nemrut Dağı eteklerinde bulunan ve birçok hastalığa iyi geldiği söylenen Budaklı Kaplıcası, her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Budaklı köyünde fay hattı boyunca yeryüzüne çıkarak oluşan kaplıcanın, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından su seviyesinde ve sıcaklığında artış yaşandı. Köyde yaşayan vatandaşların iddialarına göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce kaplıcadaki su seviyesinin normal seyrindeyken sıcaklığı ise kış aylarında 32 dereceyi buluyordu. Depremden hemen sonra kaplıcanın etrafında bulunan taşlar sular altında kalarak kaybolurken, su seviyesinde ve sıcaklığında ise artış yaşandığı belirtildi.Depremden sonra bölgede incelemeler yaptığını dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, kaplıcadaki su debisinde ve sıcaklığında bir artış yaşandığını söyleyerek, “Çok uzun yıllardan beri Nemrut Kalderasını ve İron Sazlığını gözlemlemekteyim. Gözlemlediğimiz bu doğal ortamı aynı şekilde içerisindeki vahşi canlıları kaydedip belgeselleştirdiğimiz zamanlar da oldu. Burada enteresan bir durum var. Geçen haftalardan bu yana bu bölgede inceleme halindeyiz. Budaklı Kaplıcasında şu an bir ölçüm alarak termal sıcaklığına baktık. Sıcaklıkta geçen zamanlara oranla artışta 3-4 derece bir fark olduğunu gözlemledik. Geçen yıl bu mevsimlere göre 20-30 santimetrelik su artışı olduğunu görüyoruz. Köylülerin çocuklar boğulmasın diye kaplıca havuzundaki geçiş hattını delmeden önce suyun 30 santimetreye kadar yükseldiği görülmektedir. Bunu kaplıcanın hatlarından görebilmekteyiz” dedi.'Kaplıcanın ana kaynak hattında su çıkış debisinin yoğun bir şekilde arttığı görülmektedir'Önceki yıllarda gözlemlenen kaplıcanın su çıkış noktasında artış yaşandığını ifade eden Önen, “Tabi bu artış, depremin ilk anlarında daha yüksek olup köydeki arkadaşların drenajı açması ile su seviyesi eski seviyesine ulaşmasa da biraz daha azaldığını görmekteyiz. Geçen haftadan bu yana bölgede düzenli ölçümler yapıyoruz. Bir de kaynağın çıkış noktasında ciddi derinlik oluşmuştur. 30 santimetre kadar su artışı var. Herhangi bir drenajın önünde bir blok olmamasına rağmen 30 santimetre kadar bir artış mevcut. Geçen yıl bu mevsimde termal sıcaklığı 32 derece kadardı. Şimdi ise 35 ile 37.7 bir yüzey sıcaklığı olduğunu görmekteyiz” dedi.Kaplıca suyunun ilk defa bu kadar yükseldiğini söyleyen köy sakini Berkan Tören, “Depremden önce kaplıcaya geldiğimiz zaman suyun bu kadar fazla olduğunu görmemiştim. Depremden 2 gün sonra geldiğimde kaplıcanın suyu artmıştı. Yaklaşık 30 santimetre bir artış oldu. Önceki hali ve şimdiki hali arasında bayağı bir fark var. Önceden suyun seviyesi insan boyunu geçmezken şimdi ise suyun fazlalığı insan boyunu geçiyor. Arkadaşlarımız depremden 2 gün sonra buraya gelip çocuklar boğulmasın diye yanlarında getirdikleri şişler ile suyun aktığı yönü açtılar. Şu an suyumuz tertemiz ve daha yüzülebilir duruyor” ifadelerini kullandı.'Depremden önce kaplıcanın suyu çok azdı'Kaplıcanın etrafında bulunan taşların sular altında kaldığını belirten köy sakini Şahin Ateş de, “İnanılmaz bir şekilde depremden hemen sonra suyun seviyesi yükseldi. Kaplıcanın etrafında bulunan taşlar önceden suyun üzerindeydi şimdi ise suyun altında kaybolmuş durumda” diye konuştu.'Su geçen seneki debisine göre bayağı bir fazla'Kaplıcaya şifa bulmak için geldiğini ifade eden Cüneyt Aksoy ise su debisinde artış yaşandığını söyleyerek, “Bu sene kaplıcada bir farklılık olduğunu gördük. Su geçen seneki debisine göre bayağı bir fazlalaştı. Suyun altına indiğimiz zaman yoğun bir çakıl sürüsünün bir girdap yaptığı görülüyor ve aşağıda durulmuyor. Aşırı derecede yukarıya çekiyor. Suyun sıcaklığı çok güzel ve doğal bir jakuzi görevi görüyor. İnsanların böyle güzel bir yer olup da hala nasıl gelmediğine çok şaşırıyorum. Muhteşem ve değişiklik arayanlara tavsiye edilebilecek bir yer” diye konuştu.

bitlis

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bitlis, kaplıca, su seviyesi, deprem