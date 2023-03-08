https://sputniknews.com.tr/20230308/deprem-bolgesindeki-binalarin-yuzde-96sina-dogalgaz-verildi-1068000170.html
Deprem bölgesindeki binaların yüzde 96'sına doğalgaz verildi
Deprem bölgesindeki binaların yüzde 96'sına doğalgaz verildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesinde yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar dışındaki binaların yüzde 96,7'sine doğalgaz arzı... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T19:50+0300
2023-03-08T19:50+0300
2023-03-08T19:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
doğalgaz
bina
elektrik
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremler sonrası elektrik ve doğalgaz iletim hatlarında ortaya çıkan sorunların giderildiği belirtildi.Deprem bölgesinde yer alan 11 ilde 6 milyon 18 bin 718 elektrik abonesi bulunduğu kaydedilen açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı incelemeler sonucu yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar dışında deprem bölgesinde bulunan binaların tamamının yakınına enerji verildiği aktarıldı.Deprem bölgesinde 1 milyon 821 bin 52 doğalgaz abonesi bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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deprem, doğalgaz, bina, elektrik
deprem, doğalgaz, bina, elektrik
Deprem bölgesindeki binaların yüzde 96'sına doğalgaz verildi
19:50 08.03.2023 (güncellendi: 19:51 08.03.2023) Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesinde yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar dışındaki binaların yüzde 96,7'sine doğalgaz arzı sağlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremler sonrası elektrik ve doğalgaz iletim hatlarında ortaya çıkan sorunların giderildiği belirtildi.
Deprem bölgesinde yer alan 11 ilde 6 milyon 18 bin 718 elektrik abonesi bulunduğu kaydedilen açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı incelemeler sonucu yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar dışında deprem bölgesinde bulunan binaların tamamının yakınına enerji verildiği aktarıldı.
Deprem bölgesinde 1 milyon 821 bin 52 doğalgaz abonesi bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar dışında deprem bölgesindeki binaların yüzde 96,7'sine doğalgaz arzı sağlanmıştır. Elektrik arzından farklı olarak, doğalgaz arzında ekiplerin binaları ve iç tesisatları tek tek kontrol etmesi gerekmektedir. Yapılan bu incelemeler sonrası herhangi bir sorun tespit edilmeyen dairelere doğalgaz verilmektedir. Ayrıca, yoğun hasarlı bölgelerin içinde bulunan hasarsız binalara doğalgaz arzına ilişkin çalışmalar enkaz kaldırma çalışmalarına paralel olarak devam etmektedir. Teknik olmayan sebeplerden ötürü elektrik ve/veya doğal gaz hizmetinden yararlanamayan vatandaşlarımız elektrik için Alo 186'yı, doğalgaz için Alo 187'yi arayarak, gerekli kontroller sonrası elektrik ve doğalgaz hizmetinden faydalanabilirler."