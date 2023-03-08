Deprem bölgesindeki binaların yüzde 96'sına doğalgaz verildi

"Yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar dışında deprem bölgesindeki binaların yüzde 96,7'sine doğalgaz arzı sağlanmıştır. Elektrik arzından farklı olarak, doğalgaz arzında ekiplerin binaları ve iç tesisatları tek tek kontrol etmesi gerekmektedir. Yapılan bu incelemeler sonrası herhangi bir sorun tespit edilmeyen dairelere doğalgaz verilmektedir. Ayrıca, yoğun hasarlı bölgelerin içinde bulunan hasarsız binalara doğalgaz arzına ilişkin çalışmalar enkaz kaldırma çalışmalarına paralel olarak devam etmektedir. Teknik olmayan sebeplerden ötürü elektrik ve/veya doğal gaz hizmetinden yararlanamayan vatandaşlarımız elektrik için Alo 186'yı, doğalgaz için Alo 187'yi arayarak, gerekli kontroller sonrası elektrik ve doğalgaz hizmetinden faydalanabilirler."