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https://sputniknews.com.tr/20230308/deprem-bolgesinde-helikopter-pervanesinin-carptigi-albay-adalioglu-hayatini-kaybetti-1067966000.html
Deprem bölgesinde helikopter pervanesinin çarptığı Albay Adalıoğlu hayatını kaybetti
Deprem bölgesinde helikopter pervanesinin çarptığı Albay Adalıoğlu hayatını kaybetti
Bakan Soylu, deprem bölgesinde birlikte çalıştığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun, helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T03:01+0300
2023-03-08T03:01+0300
süleyman soylu
mustafa şentop
maraş
helikopter
askeri helikopter
asker
şehit
türkiye
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım, kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, kahraman şehidimizin, makamını ali eylesin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.TBMM Başkanı Şentop'tan taziye mesajıTBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesinde helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada, pervanenin çarpması sonucu hayatını kaybeden Albay Adalıoğlu için taziye mesajı yayımladı.Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki görevi esnasında helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'na, Cenabıhak'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230304/soylu-bugune-kadar-enkazlarda-hastanelerde-hayatini-kaybeden-depremzedelerimizin-sayisi-45-bin-968-1067814295.html
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süleyman soylu, mustafa şentop, maraş, helikopter, askeri helikopter, asker, şehit, albay
süleyman soylu, mustafa şentop, maraş, helikopter, askeri helikopter, asker, şehit, albay

Deprem bölgesinde helikopter pervanesinin çarptığı Albay Adalıoğlu hayatını kaybetti

03:01 08.03.2023
© DHATürk askeri, TSK, Türk ordusu
Türk askeri, TSK, Türk ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© DHA
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Bakan Soylu, deprem bölgesinde birlikte çalıştığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun, helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım, kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, kahraman şehidimizin, makamını ali eylesin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesinde helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada, pervanenin çarpması sonucu hayatını kaybeden Albay Adalıoğlu için taziye mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki görevi esnasında helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'na, Cenabıhak'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
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