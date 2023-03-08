https://sputniknews.com.tr/20230308/deprem-bolgesinde-helikopter-pervanesinin-carptigi-albay-adalioglu-hayatini-kaybetti-1067966000.html

Deprem bölgesinde helikopter pervanesinin çarptığı Albay Adalıoğlu hayatını kaybetti

Deprem bölgesinde helikopter pervanesinin çarptığı Albay Adalıoğlu hayatını kaybetti

Bakan Soylu, deprem bölgesinde birlikte çalıştığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun, helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T03:01+0300

2023-03-08T03:01+0300

2023-03-08T03:01+0300

süleyman soylu

mustafa şentop

maraş

helikopter

askeri helikopter

asker

şehit

türkiye

albay

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım, kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, kahraman şehidimizin, makamını ali eylesin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.TBMM Başkanı Şentop'tan taziye mesajıTBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesinde helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada, pervanenin çarpması sonucu hayatını kaybeden Albay Adalıoğlu için taziye mesajı yayımladı.Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki görevi esnasında helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'na, Cenabıhak'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230304/soylu-bugune-kadar-enkazlarda-hastanelerde-hayatini-kaybeden-depremzedelerimizin-sayisi-45-bin-968-1067814295.html

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