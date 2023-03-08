https://sputniknews.com.tr/20230308/chp-grup-baskanvekili-ozel-kemal-kilicdaroglu-tum-partileri-ziyaret-edecek-buna-hdp-de-dahil-1067998507.html

CHP Grup Başkanvekili Özel: Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek, buna HDP de dahil

CHP Grup Başkanvekili Özel: Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek, buna HDP de dahil

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil. Tarih belli değil" açıklamasında bulundu. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

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özgür özel

hdp

kemal kılıçdaroğlu

politika

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Habertürk televizyon kanalında canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP dahil olmak üzere tüm siyasi partileri ziyaret edeceğini açıkladı. Özel "Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil. Tarih belli değil. Tüm seçmenlerden oy isteyeceğiz. AK Parti'ye helal olan, CHP'ye haram olamaz" dedi.

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özgür özel, hdp, kemal kılıçdaroğlu