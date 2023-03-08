https://sputniknews.com.tr/20230308/chp-grup-baskanvekili-ozel-kemal-kilicdaroglu-tum-partileri-ziyaret-edecek-buna-hdp-de-dahil-1067998507.html
CHP Grup Başkanvekili Özel: Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek, buna HDP de dahil
CHP Grup Başkanvekili Özel: Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek, buna HDP de dahil
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil. Tarih belli değil" açıklamasında bulundu. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T19:11+0300
2023-03-08T19:11+0300
2023-03-08T19:14+0300
özgür özel
hdp
kemal kılıçdaroğlu
politika
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Habertürk televizyon kanalında canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP dahil olmak üzere tüm siyasi partileri ziyaret edeceğini açıkladı. Özel "Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil. Tarih belli değil. Tüm seçmenlerden oy isteyeceğiz. AK Parti'ye helal olan, CHP'ye haram olamaz" dedi.
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özgür özel, hdp, kemal kılıçdaroğlu
özgür özel, hdp, kemal kılıçdaroğlu
CHP Grup Başkanvekili Özel: Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek, buna HDP de dahil
19:11 08.03.2023 (güncellendi: 19:14 08.03.2023) Abone ol
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil. Tarih belli değil" açıklamasında bulundu.
Habertürk televizyon kanalında canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP dahil olmak üzere tüm siyasi partileri ziyaret edeceğini açıkladı. Özel "Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil. Tarih belli değil. Tüm seçmenlerden oy isteyeceğiz. AK Parti'ye helal olan, CHP'ye haram olamaz" dedi.