Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230308/chp-grup-baskanvekili-ozel-kemal-kilicdaroglu-tum-partileri-ziyaret-edecek-buna-hdp-de-dahil-1067998507.html
CHP Grup Başkanvekili Özel: Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek, buna HDP de dahil
CHP Grup Başkanvekili Özel: Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek, buna HDP de dahil
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil. Tarih belli değil" açıklamasında bulundu. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T19:11+0300
2023-03-08T19:14+0300
özgür özel
hdp
kemal kılıçdaroğlu
politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1a/1056707570_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_86e7c22de61a2174215dca7f52178db4.jpg
Habertürk televizyon kanalında canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP dahil olmak üzere tüm siyasi partileri ziyaret edeceğini açıkladı. Özel "Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil. Tarih belli değil. Tüm seçmenlerden oy isteyeceğiz. AK Parti'ye helal olan, CHP'ye haram olamaz" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1a/1056707570_25:0:1092:800_1920x0_80_0_0_d5c9d11a74915ce2eef4662b3514e226.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
özgür özel, hdp, kemal kılıçdaroğlu
özgür özel, hdp, kemal kılıçdaroğlu

CHP Grup Başkanvekili Özel: Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek, buna HDP de dahil

19:11 08.03.2023 (güncellendi: 19:14 08.03.2023)
© AAÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AA
Abone olTelegram
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil. Tarih belli değil" açıklamasında bulundu.
Habertürk televizyon kanalında canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP dahil olmak üzere tüm siyasi partileri ziyaret edeceğini açıkladı. Özel "Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil. Tarih belli değil. Tüm seçmenlerden oy isteyeceğiz. AK Parti'ye helal olan, CHP'ye haram olamaz" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала