https://sputniknews.com.tr/20230308/chp-genel-baskan-yardimcisi-agbaba-yilin-ilk-iki-ayinda-23-bin-592-esnaf-iflas-etti-1067992876.html

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Yılın ilk iki ayında 23 bin 592 esnaf iflas etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Yılın ilk iki ayında 23 bin 592 esnaf iflas etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, ocak ve şubat aylarındaki iflas eden esnafa dair verileri değerlendirdi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T16:54+0300

2023-03-08T16:54+0300

2023-03-08T16:56+0300

ekonomi

esnaf

veli ağbaba

iflas

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yılın ilk 2 ayında gerçekleşen esnaf iflaslarını değerlendirdi. Ağbaba, “Yılın ilk iki ayında iflas eden esnaf sayısı en az 23 bin 592 olarak kayıtlara geçti. Deprem bölgesinde ise yılın ilk iki ayında iflas eden esnaf sayısı ise 2041 olarak kayıtlara geçti. Depremden sonra iş yerlerini kaybeden ve yeterli destek bulamayan esnaflarımızın durumunu düşündüğümüzde, birkaç ay içerisinde kitlesel iflasların yaşanması kaçınılmazdır’’ dedi.Ağbaba’nın tespit ve değerlendirmeleri şöyle:"Yılın ilk iki ayında 23 bin 592 esnaf iflas etti.Ocak ve Şubat ayları arasında Türkiye genelinde meslekten ve sicilden terkinini gerçekleştirerek iflas eden esnaf sayısı 23 bin 592 oldu. Bu durumda yılın ilk ayında her gün 393 esnafımız iflas ederek ekmek teknesini kaybetmiş oldu.Yılın ilk iki ayındaki 23 bin 592 esnaf iflası, 2019’dan bugüne yılın ilk iki ayındaki iflaslardan daha fazla oldu.Deprem bölgesinde ilk iki ayda 2041 esnaf iflas etti.Bu yılın ilk iki ayında deprem bölgelerindeki toplam iflas sayısı ise en az 2014 olarak kayıtlara geçti. Bu durumda bu yılın ilk iki ayında gerçekleşen iflasların yüzde 11’i deprem bölgesinde gerçekleşmiş oldu.Adana’da 455, Adıyaman’da 149, Diyarbakır’da 188, Gaziantep’te 235, Hatay’da 257, Kahramanmaraş’ta 227, Kilis’te 24,Malatya’da 181, Osmaniye’de 97 ve Şanlıurfa’da 228 esnaf bu yılın ilk iki ayında iflas etmiş oldu.6 aylık borç erteleme ne yazık ki iş yerini, evini, ailesini kaybeden esnaflarımızın hiçbir derdine derman olmayacaktır. Esnaflarımızın tüm borçları silinmeli, iş yerlerine tekrar dönene kadar esnaflarımıza işsizlik maaşı bağlanmalı, esnaflarımızın tüm fatura ve sigorta primleri bu süreçte hazine tarafından karşılanmalıdır.Aksi takdirde Mart ayı itibariyle oda kayıtlarında tescili bulunan esnaflarımız toplu halde meslekten ve sicilden terkin işlemini gerçekleştirecektir."

https://sputniknews.com.tr/20220627/yilin-ilk-5-ayinda-47-bin-128-esnaf-kepenk-kapatti-1057982355.html

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