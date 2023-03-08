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https://sputniknews.com.tr/20230308/canan-kaftanciogluna-4-yil-8-ay-hapis-talebi-1067999757.html
Canan Kaftancıoğlu'na 4 yıl 8 ay hapis talebi
Canan Kaftancıoğlu'na 4 yıl 8 ay hapis talebi
CHP'li Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame hazırlandı. ddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T19:35+0300
2023-03-08T19:35+0300
türkiye
canan kaftancıoğlu
mahkeme
istanbul planlama ajansı (ipa)
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanına alenen hakaret
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CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan iddianame hazırlandı.​​​​​​​​​​​​​​İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Kaftancıoğlu'nun 12 Ağustos 2022'de İstanbul Planlama Ajansı merkezindeki toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik sarf ettiği söz ve beyanlar nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da daha sonra vekili aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.İddianamede, şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun soruşturma kapsamında savcılığa sunduğu iki sayfalık yazılı savunmasına da yer verildi. Kaftancıoğlu'nun savunmasında, soruşturmaya konu ifadelerin siyasi tartışma içinde eleştirel mahiyette kullanılmasının doğal olduğunu, küçük düşürme ve aşağılama kastının bulunmadığını öne sürdüğü aktarıldı.İddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun konuşmasında geçen ifadelerin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturduğu değerlendirilerek Kaftancıoğlu hakkında kovuşturma izni talep edildiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün de kovuşturma izni verdiği kaydedildi.'Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte'Şüphelinin sarf ettiği sözlerin eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aşan, Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, ayrıca sözlerin kamuya açık bir alanda söylenmesi nedeniyle somut olayda aleniyet unsurunun gerçekleştiği vurgulandı.İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "alenen hakaret" suçunu işlediği anlaşılan Kaftancıoğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.Kaftancıoğlu, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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canan kaftancıoğlu, mahkeme, istanbul planlama ajansı (ipa), recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanına alenen hakaret
canan kaftancıoğlu, mahkeme, istanbul planlama ajansı (ipa), recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanına alenen hakaret

Canan Kaftancıoğlu'na 4 yıl 8 ay hapis talebi

19:35 08.03.2023
© CHPCHP'li Canan Kaftancıoğlu
CHP'li Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© CHP
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CHP'li Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame hazırlandı. ddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.
CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan iddianame hazırlandı.
​​​​​​​​​​​​​​İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Kaftancıoğlu'nun 12 Ağustos 2022'de İstanbul Planlama Ajansı merkezindeki toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik sarf ettiği söz ve beyanlar nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da daha sonra vekili aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.
İddianamede, şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun soruşturma kapsamında savcılığa sunduğu iki sayfalık yazılı savunmasına da yer verildi. Kaftancıoğlu'nun savunmasında, soruşturmaya konu ifadelerin siyasi tartışma içinde eleştirel mahiyette kullanılmasının doğal olduğunu, küçük düşürme ve aşağılama kastının bulunmadığını öne sürdüğü aktarıldı.
İddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun konuşmasında geçen ifadelerin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturduğu değerlendirilerek Kaftancıoğlu hakkında kovuşturma izni talep edildiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün de kovuşturma izni verdiği kaydedildi.

'Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte'

Şüphelinin sarf ettiği sözlerin eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aşan, Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, ayrıca sözlerin kamuya açık bir alanda söylenmesi nedeniyle somut olayda aleniyet unsurunun gerçekleştiği vurgulandı.
İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "alenen hakaret" suçunu işlediği anlaşılan Kaftancıoğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.
Kaftancıoğlu, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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