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https://sputniknews.com.tr/20230308/bogdanov-rusya-ve-turkiye-disisleri-bakanlari-toplantisi-icin-suriye-ve-irandan-yanit-bekliyor-1067997741.html
Bogdanov: Rusya ve Türkiye, dışişleri bakanları toplantısı için Suriye ve İran'dan yanıt bekliyor
Bogdanov: Rusya ve Türkiye, dışişleri bakanları toplantısı için Suriye ve İran'dan yanıt bekliyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya ve Türkiye'nin dörtlü dışişleri bakanları toplantısı için Suriye ve İran'dan yanıt beklediğini söyledi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T18:41+0300
2023-03-08T18:41+0300
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Türkiye ve Suriye'nin dışişleri bakanlarını 12 yıl aradan sonra bir araya getirecek toplantı hakkında Moskova'dan yeni bir açıklama geldi.Rus basınına demeç veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Rusya ve Türkiye'den diğer iki taraftan cevap beklediğini kaydetti.Bogdanov, "Henüz herkesten teyit almadık. Herkesi davet ettik. Türk meslektaşlarımızla biz anlaşmış durumdayız, fakat bunun kendileri için ne kadar uygun olup olmadığı konusunda Suriye ve İran'ın yanıtlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Önceki gün gazetecilere açıklama yapan Bogdanov, dörtlü görüşmeyle ilgili "Bunun üzerinde çalışıyoruz. Zamanı gelmeden detay vermeme konusunda mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim. Her şey kolay yürümüyor, sessiz diplomasi ilkeleri temelinde gizli çalışma yürütülmesi gerekiyor" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230306/bogdanov-rusya-turkiye-suriye-ve-iran-disisleri-bakanlari-toplantisi-icin-calisma-yapiliyor-1067892857.html
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Bogdanov: Rusya ve Türkiye, dışişleri bakanları toplantısı için Suriye ve İran'dan yanıt bekliyor

18:41 08.03.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya ve Türkiye'nin dörtlü dışişleri bakanları toplantısı için Suriye ve İran'dan yanıt beklediğini söyledi.
Türkiye ve Suriye'nin dışişleri bakanlarını 12 yıl aradan sonra bir araya getirecek toplantı hakkında Moskova'dan yeni bir açıklama geldi.

Rus basınına demeç veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Rusya ve Türkiye'den diğer iki taraftan cevap beklediğini kaydetti.

Bogdanov, "Henüz herkesten teyit almadık. Herkesi davet ettik. Türk meslektaşlarımızla biz anlaşmış durumdayız, fakat bunun kendileri için ne kadar uygun olup olmadığı konusunda Suriye ve İran'ın yanıtlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Önceki gün gazetecilere açıklama yapan Bogdanov, dörtlü görüşmeyle ilgili "Bunun üzerinde çalışıyoruz. Zamanı gelmeden detay vermeme konusunda mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim. Her şey kolay yürümüyor, sessiz diplomasi ilkeleri temelinde gizli çalışma yürütülmesi gerekiyor" demişti.
Mihail Bogdanov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
DÜNYA
Bogdanov: Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanları toplantısı için çalışma yapılıyor
6 Mart, 19:26
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