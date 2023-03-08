https://sputniknews.com.tr/20230308/bmden-yetkili-makamlara-kuzey-akim-hatlarindaki-patlamayi-sorusturma-cagrisi-1068006806.html
BM’den yetkili makamlara Kuzey Akım hatlarındaki patlamayı soruşturma çağrısı
BM’den yetkili makamlara Kuzey Akım hatlarındaki patlamayı soruşturma çağrısı
BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Haq, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarındaki olayın yetkili makamlar tarafından soruşturulması gerektiğini... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T22:10+0300
2023-03-08T22:10+0300
2023-03-08T22:18+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
kuzey akım
kuzey akım-2
doğalgaz
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, bugünkü basın açıklamasında Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarındaki olayın yetkili makamlar tarafından soruşturulması gerektiğini söyledi.Haq, “Mutlaka bunun çeşitli yetkili makamlar tarafından soruşturulması gerekiyor” diye konuştu.New York Times’ın sabotajda Ukrayna yanlısı bir grubun yer almış olabileceği haberi ile ilgili yorum yapması istenen sözcü, şunları ifade etti:Birilerinin kritik öneme sahip bir altyapı tesisini havaya uçurmak istemesinin endişelere yol açtığını söyleyen Haq, ‘soruşturmanın ilgili makamlara bağlı olduğunu’ sözlerine ekledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
birleşmiş milletler (bm), kuzey akım, kuzey akım-2, doğalgaz
birleşmiş milletler (bm), kuzey akım, kuzey akım-2, doğalgaz
BM’den yetkili makamlara Kuzey Akım hatlarındaki patlamayı soruşturma çağrısı
22:10 08.03.2023 (güncellendi: 22:18 08.03.2023) Abone ol
BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Haq, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarındaki olayın yetkili makamlar tarafından soruşturulması gerektiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, bugünkü basın açıklamasında Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarındaki olayın yetkili makamlar tarafından soruşturulması gerektiğini söyledi.
Haq, “Mutlaka bunun çeşitli yetkili makamlar tarafından soruşturulması gerekiyor” diye konuştu.
New York Times’ın sabotajda Ukrayna yanlısı bir grubun yer almış olabileceği haberi ile ilgili yorum yapması istenen sözcü, şunları ifade etti:
“Son suçlamalar hakkında elimizde ilk elden bilgi yok. Dolayısıyla (doğruluğu ile ilgili) değerlendirme yapamıyoruz.”
Birilerinin kritik öneme sahip bir altyapı tesisini havaya uçurmak istemesinin endişelere yol açtığını söyleyen Haq, ‘soruşturmanın ilgili makamlara bağlı olduğunu’ sözlerine ekledi.