https://sputniknews.com.tr/20230308/bmden-yetkili-makamlara-kuzey-akim-hatlarindaki-patlamayi-sorusturma-cagrisi-1068006806.html

BM’den yetkili makamlara Kuzey Akım hatlarındaki patlamayı soruşturma çağrısı

BM’den yetkili makamlara Kuzey Akım hatlarındaki patlamayı soruşturma çağrısı

BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Haq, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarındaki olayın yetkili makamlar tarafından soruşturulması gerektiğini... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T22:10+0300

2023-03-08T22:10+0300

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dünya

birleşmiş milletler (bm)

kuzey akım

kuzey akım-2

doğalgaz

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, bugünkü basın açıklamasında Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarındaki olayın yetkili makamlar tarafından soruşturulması gerektiğini söyledi.Haq, “Mutlaka bunun çeşitli yetkili makamlar tarafından soruşturulması gerekiyor” diye konuştu.New York Times’ın sabotajda Ukrayna yanlısı bir grubun yer almış olabileceği haberi ile ilgili yorum yapması istenen sözcü, şunları ifade etti:Birilerinin kritik öneme sahip bir altyapı tesisini havaya uçurmak istemesinin endişelere yol açtığını söyleyen Haq, ‘soruşturmanın ilgili makamlara bağlı olduğunu’ sözlerine ekledi.

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birleşmiş milletler (bm), kuzey akım, kuzey akım-2, doğalgaz