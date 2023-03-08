BM: Dünyada kadınlara yönelik en fazla baskı uygulayan ülke, Afganistan
8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yayınlanan açıklamada BM, Afganistan'daki yeni yöneticilerin ülkedeki çoğu kadın ve kız çocuğunu evlerinde kapana kısılmış halde bıraktığını ve neredeyse tamamen buna odaklanan kurallar koyduklarını ifade etti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yayınlanan açıklamada BM, Afganistan'daki yeni yöneticilerin ülkedeki çoğu kadın ve kız çocuğunu evlerinde kapana kısılmış halde bıraktığını ve neredeyse tamamen buna odaklanan kurallar koyduklarını ifade etti.
İktidarı ele geçirdiklerinde kadın haklarına dair daha olumlu ve makul bir yaklaşıma sahip olacakları yönünde bir imaj sergileyen Taliban, ilerleyen haftalarda ise bu izlenimin tam aksi yönde hareket ederek birbiri ardına yasaklar ilan etti.
İktidarı ele geçirdiklerinde kadın haklarına dair daha olumlu ve makul bir yaklaşıma sahip olacakları yönünde bir imaj sergileyen Taliban, ilerleyen haftalarda ise bu izlenimin tam aksi yönde hareket ederek birbiri ardına yasaklar ilan etti.
Dünya çapında tepkilere neden olan en önemli değişiklik, kız çocuklarının eğitiminin 6. sınıftan sonra yasaklanmasıydı. Ardından Taliban yönetimi, kadınların parklarda ve spor salonuna gitmelerini yasakladı.
Dünya çapında tepkilere neden olan en önemli değişiklik, kız çocuklarının eğitiminin 6. sınıftan sonra yasaklanmasıydı. Ardından Taliban yönetimi, kadınların parklarda ve spor salonuna gitmelerini yasakladı.
Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi gerekçesiyle ABD'nin Afganistan'a ait olan ancak yurtdışında bulunan fonların dondurulması ve yüksek işsizlik oranları nedeniyle açlıkla sınanan Afgan kadınlarının sivil toplum kuruluşlarında çalışması yasaklandı. Çalışabilecekleri yerlerde ise baştan ayağa kadar tüm vücutlarını örtmelerini gerektiren bir tesettür zorunluluğu getirildi.
Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi gerekçesiyle ABD'nin Afganistan'a ait olan ancak yurtdışında bulunan fonların dondurulması ve yüksek işsizlik oranları nedeniyle açlıkla sınanan Afgan kadınlarının sivil toplum kuruluşlarında çalışması yasaklandı. Çalışabilecekleri yerlerde ise baştan ayağa kadar tüm vücutlarını örtmelerini gerektiren bir tesettür zorunluluğu getirildi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Afganistan Özel Temsilcisi Roza Otunbayeva, "Taliban yönetimi altındaki Afganistan, kadın hakları konusunda dünyanın en baskıcı ülkesi olmaya devam ediyor. Afgan kadınları ve kız çocuklarını kamusal alanın dışına itmeye yönelik kasıtlı ve sistematik çabalara tanık olmak üzücü" dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Afganistan Özel Temsilcisi Roza Otunbayeva, "Taliban yönetimi altındaki Afganistan, kadın hakları konusunda dünyanın en baskıcı ülkesi olmaya devam ediyor. Afgan kadınları ve kız çocuklarını kamusal alanın dışına itmeye yönelik kasıtlı ve sistematik çabalara tanık olmak üzücü" dedi.
Afgan kadınlara ve kız çocuklarına yönelik kısıtlamalara dair uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere Taliban kulak asmadı. Söz konusu yasakların geçici olduğunu savunan Taliban, buna bane olarak ise 'haremlik-selamlık uygulamasının düzgün gözetilmemesi' ve 'tesettüre gerektiği şekilde riayet edilmemesi' gibi gerekçeleri gösterdi. Taliban, kadınların üniversite eğitimine yönelik yasağı ise 'öğretilen bazı konuların Afgan ve İslami değerlerle örtüşmemesi' ile açıkladı.
Afgan kadınlara ve kız çocuklarına yönelik kısıtlamalara dair uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere Taliban kulak asmadı. Söz konusu yasakların geçici olduğunu savunan Taliban, buna bane olarak ise 'haremlik-selamlık uygulamasının düzgün gözetilmemesi' ve 'tesettüre gerektiği şekilde riayet edilmemesi' gibi gerekçeleri gösterdi. Taliban, kadınların üniversite eğitimine yönelik yasağı ise 'öğretilen bazı konuların Afgan ve İslami değerlerle örtüşmemesi' ile açıkladı.
Otunbayeva, "Dünyanın en büyük insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı Afganistan'da ülke nüfusunun yarısını evlerine kapatılması, muazzam bir ulusal kendine zarar verme eylemidir. Bu yalnızca kadınları ve kız çocuklarını değil, Afganistan'daki tüm gelecek nesilleri yoksulluğa ve yardıma muhtaç olmaya mahkum etmektedir ve Afganistan'ı kendi vatandaşlarından ve dünyanın geri kalanından daha da izole edecektir" ifadelerini kullandı.
Otunbayeva, "Dünyanın en büyük insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı Afganistan'da ülke nüfusunun yarısını evlerine kapatılması, muazzam bir ulusal kendine zarar verme eylemidir. Bu yalnızca kadınları ve kız çocuklarını değil, Afganistan'daki tüm gelecek nesilleri yoksulluğa ve yardıma muhtaç olmaya mahkum etmektedir ve Afganistan'ı kendi vatandaşlarından ve dünyanın geri kalanından daha da izole edecektir" ifadelerini kullandı.
Açıklamaya göre ülkede 11.6 milyon kadın ve kız çocuğu insani yardıma muhtaç durumda. Ancak Taliban kadınların sivil toplum kuruluşlarında görev almasını engellediği için uluslararası yardımın ulaştırılmasının önünde de engel oluşturuyor.
Açıklamaya göre ülkede 11.6 milyon kadın ve kız çocuğu insani yardıma muhtaç durumda. Ancak Taliban kadınların sivil toplum kuruluşlarında görev almasını engellediği için uluslararası yardımın ulaştırılmasının önünde de engel oluşturuyor.