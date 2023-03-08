BM: Dünyada kadınlara yönelik en fazla baskı uygulayan ülke, Afganistan

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Otunbayeva, "Dünyanın en büyük insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı Afganistan'da ülke nüfusunun yarısını evlerine kapatılması, muazzam bir ulusal kendine zarar verme eylemidir. Bu yalnızca kadınları ve kız çocuklarını değil, Afganistan'daki tüm gelecek nesilleri yoksulluğa ve yardıma muhtaç olmaya mahkum etmektedir ve Afganistan'ı kendi vatandaşlarından ve dünyanın geri kalanından daha da izole edecektir" ifadelerini kullandı.