https://sputniknews.com.tr/20230308/bakan-kurum-kentsel-donusumde-kira-yardimlarini-arttiracagiz-1068012541.html
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde kira yardımlarını arttıracağız
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde kira yardımlarını arttıracağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümde kira yardımlarını arttıracağız" açıklamasında bulundu. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T23:49+0300
2023-03-08T23:49+0300
2023-03-08T23:50+0300
murat kurum
türkiye
kentsel dönüşüm
kira
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaptığı açıklamada kentsel dönüşümde kira yardımının arttırıldığını açıklayarak, "Kentsel dönüşümde kira yardımı, kamulaştırma yardımı, vatandaşımıza süreci yürütebilmesi adına finans desteği, faiz desteği gibi birçok destek veriyoruz. Kira yardımlarını arttıracağız" dedi.Kira yardımlarındaki artışı açıklayan Bakan Kurum, "Şu an Bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla İstanbul'da bin 500 lira olan kira yardımını 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu'da büyük illerimiz Ankara'mız, Bursa'mız, Antalya'mız ve İzmir'imizde 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerimizde 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız" ifadelerini kullandı.
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murat kurum, kentsel dönüşüm, kira
murat kurum, kentsel dönüşüm, kira
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde kira yardımlarını arttıracağız
23:49 08.03.2023 (güncellendi: 23:50 08.03.2023) Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümde kira yardımlarını arttıracağız" açıklamasında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaptığı açıklamada kentsel dönüşümde kira yardımının arttırıldığını açıklayarak, "Kentsel dönüşümde kira yardımı, kamulaştırma yardımı, vatandaşımıza süreci yürütebilmesi adına finans desteği, faiz desteği gibi birçok destek veriyoruz. Kira yardımlarını arttıracağız" dedi.
Kira yardımlarındaki artışı açıklayan Bakan Kurum, "Şu an Bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla İstanbul'da bin 500 lira olan kira yardımını 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu'da büyük illerimiz Ankara'mız, Bursa'mız, Antalya'mız ve İzmir'imizde 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerimizde 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız" ifadelerini kullandı.