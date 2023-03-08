https://sputniknews.com.tr/20230308/artankara-9-uluslararasi-cagdas-sanatlar-fuari-onur-konugu-rusya-federasyonu-1067985988.html

ARTANKARA 9. Uluslararası Çağdaş Sanatlar Fuarı Onur Konuğu: Rusya Federasyonu

ARTANKARA 9. Uluslararası Çağdaş Sanatlar Fuarı Onur Konuğu: Rusya Federasyonu

ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanatlar Fuarı'nın dokuzuncusu 9-12 Mart 2023 tarihleri arasında ATO Congresium’da gerçekleştirilecek. Fuarı düzenleyen ATİS... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T14:55+0300

2023-03-08T14:55+0300

2023-03-08T14:55+0300

ankara farki

rusya

kültür & sanat

aşık veysel

bilim

deprem

ato congresium

ankara ticaret odası (ato)

nft

klasik müzik

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ARTANKARA 9. Uluslararası Çağdaş Sanatlar Fuarı Onur Konuğu: Rusya Federasyonu ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Fuara Rusya’dan çok sayıda sanatçının katılacağını dile getiren Aygül, “Onur konuğu ülkemiz Rusya. Bu sene 700 metrekare katılımla, 60’a yakın sanatçı Rusya’dan katılıyor. 7 Rus yazar-düşünür Rusya’dan geldi. 225. yaşında Puşkin ve Nazım Hikmet ile ilgili bir sempozyum gerçekleştirecekler. Rusya’dan gelen bir orkestramız da hem ilk akşam hem ikinci akşam bizlerle olacak” dedi.‘Tema: Bilim ve sanatla iyileşeceğiz’Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkisi altına alan deprem sonrasında fuarı düzenleyip düzenlememek konusunda kararsız kaldıklarını belirten Aygül, bir karar süreci sonrası fuarın temasını ‘bilim ve sanatla iyileşeceğiz’ olarak belirleyerek hayata geçirmeye karar verdiklerini kaydetti. Fuara deprem bölgesinden de sanatçıların geleceğini belirten Aygül, şöyle devam etti:’42 ülkeden bin 500 sanatçı katılacak’Fuarın katılımcıları, süresi ve içeriğiyle ilgili detayları paylaşan Aygül, şunları söyledi:‘Fuarda Aşık Veysel sergisi de olacak’Sergide Aşık Veysel’e de yer ayrıldığını kaydeden Aygül, “Aşık Veysel’in fotoğraflarını çeken ustalar; Yaşar Kemal’den Fikret Otyam’a kadar, o fotoğraflarla bir sergi açılıyor ikinci katta. Orijinal, imzalı fotoğraflar. Bir heykelini de koyuyoruz standa. Zaman zaman da Aşık Veysel’den parçalar söyleyecek arkadaşlar sazla birlikte. Aşık Veysel’in torunu ve eşi hazırladı. Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası da onun çok güzel İngilizce ve Türkçe kitaplarını bastılar. Dolayısıyla gelecek olan yabancı misyona o kitaplardan hediye edecekler. Görme engelliler için bir de katalog hazırladılar. Onu da orada bir imza günü ile dağıtacaklar” diye konuştu.‘Ankara uluslararası bienale hazır’Ankara’nın geçmişte bir bienale ev sahipliği yaptığını; fakat alt yapı yetersizliği sebebi ile devam edilemediğini bildiren Aygül, artık alt yapının yeterli olduğunu ifade etti. Aygül, ilk hedeflerinin de komşu ve çevre ülkelerin katıldığı bir fuar gerçekleştirmek olduğunu açıkladı:'Türkiye komşu ülkelerle birlikte kalkınmalı'Komşu ülkelerle iş birliğinin önemine dikkat çeken Aygül, “İran, Irak, Suriye, Türkiye diye bakarsak bu dörtlünün ekonomik olarak birlikte çaba göstermeleri bu bölgenin refahını artıracaktır, burada barışı getirecektir, burada farklı süreçleri yaşama sokacaktır, bu ülkelerle birlikte adım atarak çoğunda olmayan demokrasiler tekrar kazanılacaktır. Ama tabii buna maalesef imkan olmadı. Bugün bizim Güney komşularımızda dünya enerji rezervlerinin yüzde 22’si var. Bu çok önemli ve değerli. Bütün dünya buraya focus yapıyor. Bizim Türki Cumhuriyetler ayrı alanımız. Buralarda çok ciddi potansiyelleri var Türkiye’nin. Rusya var. İstiyoruz ki bu bölgede karşılıklı kahveler içilsin, iş birlikleri konuşulsun” dedi.

rusya

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2023

İsmet Özçelik https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

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rusya, kültür & sanat, aşık veysel, bilim, deprem, ato congresium, ankara ticaret odası (ato), nft, klasik müzik, sanatçı, аудио, türkiye