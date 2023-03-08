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https://sputniknews.com.tr/20230308/arda-turan-depremzedeler-icin-marmariste-sahaya-cikacak-1067994901.html
Arda Turan depremzedeler için Marmaris'te sahaya çıkacak
Arda Turan depremzedeler için Marmaris'te sahaya çıkacak
Son olarak Galatasaray forması giyen ve futbola veda eden milli futbolcu Arda Turan, Marmaris'te depremzedelerle birlikte sahaya çıkacak. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T17:43+0300
2023-03-08T17:43+0300
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Galatasaray ve A Milli Takım'ın yanı sıra yıllarca İspanya'nın dev kulüpleri Barcelona ile Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan, Marmaris'te depremzedelerle birlikte sahaya çıkacak.Aylar sonra sahalara geri dönüyorAjansspor’un aktardığına göre, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla aktif futbol kariyerine veda eden Arda Turan, aylar sonra ilk kez anlamlı bir organizasyon için yeşil sahalara dönecek.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki yüzyılın deprem felaketlerinin ardından afetten etkilenen bölgelerimizden gelip Muğla'nın Marmaris ilçesinde misafir edilen gençler ile ilçenin amatör futbol kulüplerinden Marmaris 1923 Spor, özel maçta bir araya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20230301/futbol-dunyasindan-omuz-omuza-kampanyasi-200-milyon-liradan-fazla-bagis-toplandi-1067681128.html
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arda turan
arda turan

Arda Turan depremzedeler için Marmaris'te sahaya çıkacak

17:43 08.03.2023
© DHA / CAN EROKArda Turan
Arda Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© DHA / CAN EROK
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Son olarak Galatasaray forması giyen ve futbola veda eden milli futbolcu Arda Turan, Marmaris'te depremzedelerle birlikte sahaya çıkacak.
Galatasaray ve A Milli Takım'ın yanı sıra yıllarca İspanya'nın dev kulüpleri Barcelona ile Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan, Marmaris'te depremzedelerle birlikte sahaya çıkacak.

Aylar sonra sahalara geri dönüyor

Ajansspor’un aktardığına göre, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla aktif futbol kariyerine veda eden Arda Turan, aylar sonra ilk kez anlamlı bir organizasyon için yeşil sahalara dönecek.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki yüzyılın deprem felaketlerinin ardından afetten etkilenen bölgelerimizden gelip Muğla'nın Marmaris ilçesinde misafir edilen gençler ile ilçenin amatör futbol kulüplerinden Marmaris 1923 Spor, özel maçta bir araya gelecek.
Futbol ailesinin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlediği 'Omuz Omuza' kampanyası başladı. Kampanyanın ilk 2 saatinde 200 milyon liradan fazla bağış toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Futbol dünyasından 'Omuz Omuza' kampanyası: 800 milyon liradan fazla bağış toplandı
1 Mart, 22:36
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