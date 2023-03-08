https://sputniknews.com.tr/20230308/arda-turan-depremzedeler-icin-marmariste-sahaya-cikacak-1067994901.html
Arda Turan depremzedeler için Marmaris'te sahaya çıkacak
Arda Turan depremzedeler için Marmaris'te sahaya çıkacak
Son olarak Galatasaray forması giyen ve futbola veda eden milli futbolcu Arda Turan, Marmaris'te depremzedelerle birlikte sahaya çıkacak. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T17:43+0300
2023-03-08T17:43+0300
2023-03-08T17:43+0300
arda turan
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Galatasaray ve A Milli Takım'ın yanı sıra yıllarca İspanya'nın dev kulüpleri Barcelona ile Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan, Marmaris'te depremzedelerle birlikte sahaya çıkacak.Aylar sonra sahalara geri dönüyorAjansspor’un aktardığına göre, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla aktif futbol kariyerine veda eden Arda Turan, aylar sonra ilk kez anlamlı bir organizasyon için yeşil sahalara dönecek.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki yüzyılın deprem felaketlerinin ardından afetten etkilenen bölgelerimizden gelip Muğla'nın Marmaris ilçesinde misafir edilen gençler ile ilçenin amatör futbol kulüplerinden Marmaris 1923 Spor, özel maçta bir araya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20230301/futbol-dunyasindan-omuz-omuza-kampanyasi-200-milyon-liradan-fazla-bagis-toplandi-1067681128.html
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arda turan
Arda Turan depremzedeler için Marmaris'te sahaya çıkacak
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Son olarak Galatasaray forması giyen ve futbola veda eden milli futbolcu Arda Turan, Marmaris'te depremzedelerle birlikte sahaya çıkacak.
Galatasaray ve A Milli Takım'ın yanı sıra yıllarca İspanya'nın dev kulüpleri Barcelona ile Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan, Marmaris'te depremzedelerle birlikte sahaya çıkacak.
Aylar sonra sahalara geri dönüyor
Ajansspor
’un aktardığına göre, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla aktif futbol kariyerine veda eden Arda Turan, aylar sonra ilk kez anlamlı bir organizasyon için yeşil sahalara dönecek.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki yüzyılın deprem felaketlerinin ardından afetten etkilenen bölgelerimizden gelip Muğla'nın Marmaris ilçesinde misafir edilen gençler ile ilçenin amatör futbol kulüplerinden Marmaris 1923 Spor, özel maçta bir araya gelecek.