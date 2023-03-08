https://sputniknews.com.tr/20230308/altin-fiyatlarindaki-sert-dususun-nedeni-belli-oldu-1067969745.html

Altın fiyatlarındaki sert düşüşün nedeni belli oldu

Altın fiyatlarındaki sert düşüşün nedeni belli oldu

Altının ons fiyatı Fed Başkanı Powell'ın beklenenden yüksek faiz artırımına gidebileceklerini açıklamasının ardından 1.845 dolardan 1.810 dolara geriledi. Gram... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T08:35+0300

2023-03-08T08:35+0300

2023-03-08T08:35+0300

ekonomi

altın

gram altın

abd merkez bankası (fed)

faiz

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Fed Başkanı Jerome Powell dün Senato Bankacılık Komitesi'nde gerçekleştirdiği sunumda son ekonomik veriler ışığında Fed'in öngörülenden daha yüksek bir faiz artırımına gidebileceğini belirtti. Bu açıklama doların küresel olarak güçlenmesine yol açarken altın fiyatlarında düşüşe yol açtı.Açıklamalar öncesi doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 104.6 seviyesindeyken bu sabah itibarıyla 105.8 seviyesine yükseldi.Altının ons fiyatında ise yaklaşık 35 dolarlık bir düşüş yaşandı. Ons fiyatı bu sabah itibarıyla 1.810 dolara geriledi. Gram altın ise 1100 lira seviyesine kadar düştü.Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda, yüksek enflasyonun faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını belirtti.Powell, ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda, bu yıl başlayacak güçlü ve sürdürülebilir ekonomik aktivitenin merkez bankası yetkililerini faiz oranlarını artırmaya sevk edebileceğini ve yüksek enflasyonun muhtemelen faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını söyledi.Powell, Senato Bankacılık Komitesi'de gerçekleştirdiği konuşmasında, "Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu da faiz oranlarının nihai seviyenin muhtemelen daha önce tahmin edilenden daha yüksek olacağını gösteriyor." dedi.İstihdam, harcama, fabrika üretimi ve enflasyona ilişkin verilerin, yalnızca birkaç hafta önce görülen yumuşama eğilimlerini kısmen tersine çevirdiğini belirten Powell, enflasyonun son aylarda ılımlı hale gelmesine rağmen enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirme sürecinde önlerinde daha uzun bir yolu olduğunu ve bu yolun “inişli çıkışlı olmasının muhtemel” olduğunu söyledi.Fed geçtiğimiz yıl faizleri 8 kez yükselterek yüzde 4,5-4,75 seviyesine çıkarmıştı. Powell Çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi Komitesi’nde de bir sunum gerçekleştirecek.

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altın, gram altın, abd merkez bankası (fed), faiz