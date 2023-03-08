https://sputniknews.com.tr/20230308/altin-fiyatlarinda-dusus-1067970247.html
Altın fiyatlarında düşüş
Altın fiyatlarında düşüş
İstanbul serbest piyasada dolar 18.9260 liradan, euro 19.9320 liradan güne başladı. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T09:24+0300
2023-03-08T09:24+0300
2023-03-08T09:24+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Serbest piyasada 18,9240 liradan alınan dolar 18,9260 liradan satılıyor. 19,9300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 19,9320 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 18,9200 lira, euronun satış fiyatı ise 20,1450 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 102 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 786 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 122 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1812 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 83.56 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.56 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.381 puandan başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230308/altin-fiyatlarindaki-sert-dususun-nedeni-belli-oldu-1067969745.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Altın fiyatlarında düşüş
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İstanbul serbest piyasada dolar 18.9260 liradan, euro 19.9320 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,9240 liradan alınan dolar 18,9260 liradan satılıyor. 19,9300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 19,9320 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,9200 lira, euronun satış fiyatı ise 20,1450 lira olmuştu.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın bin 102 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 786 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 122 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1812 dolar seviyelerinde.
Brent petrolün varil fiyatı 83.56 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.56 dolardan işlem görüyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.381 puandan başladı.