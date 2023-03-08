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https://sputniknews.com.tr/20230308/alman-basini-kuzey-akim-hatlarina-yonelik-sabotajda-kullanilan-gemide-almanya-makamlari-arama-yapti-1067988863.html
Alman basını: Kuzey Akım hatlarına yönelik sabotajda kullanılan gemide Almanya makamları arama yaptı
Alman basını: Kuzey Akım hatlarına yönelik sabotajda kullanılan gemide Almanya makamları arama yaptı
Alman DPA haber ajansı, Rus gazını Almanya’ya götüren Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen sabotajda kullanıldığı düşünülen gemide, Alman polisi tarafından... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T15:22+0300
2023-03-08T15:22+0300
dünya
kuzey akım
almanya
sabotaj
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DPA haber ajansı, Almanya’nın Karlsruhe kentindeki başsavcılığa atıfla, Kuzey Akım boru hatlarında geçen sene eylül ayında patlamatma gerçekleştirmek için kullanılan patlayıcıları Baltık Denizi’ne ulaştırdığı düşünülen gemide ocak ayında arama yapıldığını yazdı. Alman ajansının haberinde, arama sırasında elde edilen bulgular ya da söz konusu geminin kime ait olduğuna ilişkin bir bilgiyeyse yer verilmiyor. Bununla beraber Alman Die Zeit gazetesi daha önce, Kuzey Akım boru hatlarını kullanılmaz hâle getiren sabotaj sırasında kullanılan geminin Alman soruşturmacılar tarafından belirlendiğini yazmıştı. Die Zeit’in haberine göre o dönemde söz konusu gemiyi kiralamış olan şirket, bir Ukrayna vatandaşına aitti ve şirket merkezi de Polonya’da yer alıyordu. İngiliz The Times gazetesiyse, Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen sabotajın sponsorunun, Ukrayna hükümeti ile ilişkisi bulunmayan bir Ukrayna vatandaşı olduğunu yazıyor. Times’ın haberine göre Batı ülkelerinin istihbarat servisleri bu bilgiyi edinmiş olmalarına karşın, Ukrayna ile Almanya’nın ilişkilerinde bir kötüleşmeye neden olabileceği için gizli tuttular. Zira o dönem Almanya, ülke içindeki itirazlara karşın Ukrayna’ya askeri yardım olarak Leopard tankları ve Iris hava savunma sistemleri göndermeyi değerlendiriyordu. “Sabotaj, ne Amerikalılar ne Ruslar ne de Polonyalılar tarafından gerçekleştirildi; bu, Ukrayna hükümeti ile ilişkisi olmayan bir Ukraynalının kendi girişimiydi” ifadelerine yer verilen The Times haberinde, “Ukraynalı sponsorun, geminin kiralanması, iyi dalgıçlar bulunması ve sahte pasaportlar hazırlanması da dahil operasyonun tamamını kendi cebinden karşıladığı sanılıyor” deniliyor.
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kuzey akım, almanya, sabotaj
kuzey akım, almanya, sabotaj

Alman basını: Kuzey Akım hatlarına yönelik sabotajda kullanılan gemide Almanya makamları arama yaptı

15:22 08.03.2023
© Sputnik / Командование обороны ДанииKuzey Akım 1
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© Sputnik / Командование обороны Дании
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Alman DPA haber ajansı, Rus gazını Almanya’ya götüren Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen sabotajda kullanıldığı düşünülen gemide, Alman polisi tarafından ocak ayında arama gerçekleştirildiğini yazdı. Söz konusu geminin, boru hatlarında sabotajın gerçekleştirildiği alana patlayıcı taşıdığından şüphelenildiği belirtildi.
DPA haber ajansı, Almanya’nın Karlsruhe kentindeki başsavcılığa atıfla, Kuzey Akım boru hatlarında geçen sene eylül ayında patlamatma gerçekleştirmek için kullanılan patlayıcıları Baltık Denizi’ne ulaştırdığı düşünülen gemide ocak ayında arama yapıldığını yazdı.
Alman ajansının haberinde, arama sırasında elde edilen bulgular ya da söz konusu geminin kime ait olduğuna ilişkin bir bilgiyeyse yer verilmiyor.
Bununla beraber Alman Die Zeit gazetesi daha önce, Kuzey Akım boru hatlarını kullanılmaz hâle getiren sabotaj sırasında kullanılan geminin Alman soruşturmacılar tarafından belirlendiğini yazmıştı. Die Zeit’in haberine göre o dönemde söz konusu gemiyi kiralamış olan şirket, bir Ukrayna vatandaşına aitti ve şirket merkezi de Polonya’da yer alıyordu.
İngiliz The Times gazetesiyse, Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen sabotajın sponsorunun, Ukrayna hükümeti ile ilişkisi bulunmayan bir Ukrayna vatandaşı olduğunu yazıyor. Times’ın haberine göre Batı ülkelerinin istihbarat servisleri bu bilgiyi edinmiş olmalarına karşın, Ukrayna ile Almanya’nın ilişkilerinde bir kötüleşmeye neden olabileceği için gizli tuttular.
Zira o dönem Almanya, ülke içindeki itirazlara karşın Ukrayna’ya askeri yardım olarak Leopard tankları ve Iris hava savunma sistemleri göndermeyi değerlendiriyordu.
“Sabotaj, ne Amerikalılar ne Ruslar ne de Polonyalılar tarafından gerçekleştirildi; bu, Ukrayna hükümeti ile ilişkisi olmayan bir Ukraynalının kendi girişimiydi” ifadelerine yer verilen The Times haberinde, “Ukraynalı sponsorun, geminin kiralanması, iyi dalgıçlar bulunması ve sahte pasaportlar hazırlanması da dahil operasyonun tamamını kendi cebinden karşıladığı sanılıyor” deniliyor.
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