https://sputniknews.com.tr/20230308/alkollu-olarak-atiyla-caddede-dolasan-kisiye-para-cezasi-1067965272.html
Alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye para cezası
Alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye para cezası
Konya'nın Ereğli ilçesinde alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira para cezası uygulandı. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T01:55+0300
2023-03-08T01:55+0300
2023-03-08T01:55+0300
türkiye
konya
ereğli
at
alkol
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Konya'da alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira ceza verildi.Atatürk Caddesi'nde atıyla giden bir kişi, Aksoy kavşağında polis ekiplerince durdurulmak istendi."Dur" ikazına uymayan kişi, Rasim Erel Caddesi atıyla istikametine doğru kaçmaya başladı.Kovalamacayla yakalanan kişiye, ikaza uymamak ve ters yönde araç kullanarak trafiği tehlikeye sokmaktan toplam 10 bin 111 lira idari para cezası uygulandı.
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konya, ereğli, at, alkol
Alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye para cezası
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Konya'nın Ereğli ilçesinde alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira para cezası uygulandı.
Konya'da alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira ceza verildi.
Atatürk Caddesi'nde atıyla giden bir kişi, Aksoy kavşağında polis ekiplerince durdurulmak istendi.
"Dur" ikazına uymayan kişi, Rasim Erel Caddesi atıyla istikametine doğru kaçmaya başladı.
Kovalamacayla yakalanan kişiye, ikaza uymamak ve ters yönde araç kullanarak trafiği tehlikeye sokmaktan toplam 10 bin 111 lira idari para cezası uygulandı.