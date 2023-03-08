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Alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye para cezası
Alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye para cezası
Konya'nın Ereğli ilçesinde alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira para cezası uygulandı. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
konya
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Konya'da alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira ceza verildi.Atatürk Caddesi'nde atıyla giden bir kişi, Aksoy kavşağında polis ekiplerince durdurulmak istendi."Dur" ikazına uymayan kişi, Rasim Erel Caddesi atıyla istikametine doğru kaçmaya başladı.Kovalamacayla yakalanan kişiye, ikaza uymamak ve ters yönde araç kullanarak trafiği tehlikeye sokmaktan toplam 10 bin 111 lira idari para cezası uygulandı.
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konya, ereğli, at, alkol
konya, ereğli, at, alkol

Alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye para cezası

01:55 08.03.2023
© AAKonya'nın Ereğli ilçesinde alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira para cezası uygulandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira para cezası uygulandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AA
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Konya'nın Ereğli ilçesinde alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira para cezası uygulandı.
Konya'da alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira ceza verildi.
Atatürk Caddesi'nde atıyla giden bir kişi, Aksoy kavşağında polis ekiplerince durdurulmak istendi.
"Dur" ikazına uymayan kişi, Rasim Erel Caddesi atıyla istikametine doğru kaçmaya başladı.
Kovalamacayla yakalanan kişiye, ikaza uymamak ve ters yönde araç kullanarak trafiği tehlikeye sokmaktan toplam 10 bin 111 lira idari para cezası uygulandı.
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