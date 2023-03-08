https://sputniknews.com.tr/20230308/alkollu-olarak-atiyla-caddede-dolasan-kisiye-para-cezasi-1067965272.html

Alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye para cezası

Alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye para cezası

Konya'nın Ereğli ilçesinde alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira para cezası uygulandı. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

konya

ereğli

at

alkol

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Konya'da alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira ceza verildi.Atatürk Caddesi'nde atıyla giden bir kişi, Aksoy kavşağında polis ekiplerince durdurulmak istendi."Dur" ikazına uymayan kişi, Rasim Erel Caddesi atıyla istikametine doğru kaçmaya başladı.Kovalamacayla yakalanan kişiye, ikaza uymamak ve ters yönde araç kullanarak trafiği tehlikeye sokmaktan toplam 10 bin 111 lira idari para cezası uygulandı.

türkiye

konya

ereğli

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