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AK Partili Subaşı: Karamollaoğlu'nu varsa vicdanıyla baş başa bırakıyor, hakkımı helal etmiyorum
AK Partili Subaşı: Karamollaoğlu'nu varsa vicdanıyla baş başa bırakıyor, hakkımı helal etmiyorum
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yönelik "Varsa vicdanıyla baş başa bırakıyor, kınıyorum... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T18:04+0300
2023-03-08T18:08+0300
politika
temel karamollaoğlu
yavuz subaşı
millet ittifakı
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 'milletsiz ittifakın, uzun süre amaçsız, ilkesiz şekilde toplanıp dağıldığını iddia ederek, cumhurbaşkanı adaylığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde anlaştığını' söyledi.Masa ortaklığının derdinin, millet olduğunu düşünmediğini öne süren Subaşı, "Bunların tek amacı, savaşı; koltuk savaşıymış, bunu yaşanan süreçte tüm kamuoyu gördü. Yaptıkları kavga, savaş meğerse koltuk kapma meydan savaşıymış. Buna benzer bir kavgayı 1980'li yıllarda Güneş Motel örneğinde gördük. Dün a olanı, bugün b olarak tekrar yaşadık. Sanki babalarından kalmış miras gibi bakanlık koltuklarını habire dağıtıyorlar" ifadelerini kullandı.Necmettin Erbakan'ın, "hayalleriyle dalga geçen bir zihniyetin temsilcisinin adaylığının, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde açıklanmasının, Milli Görüş çizgisine hizmet edenleri yaraladığı gibi kendisini de derinden üzdüğünü" söyleyen Subaşı, "Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na zerre kadar hakkım geçtiyse bu hakkımı helal etmiyor ve ahirete bırakıyorum. Karamollaoğlu'nu varsa vicdanıyla baş başa bırakıyor, kendisini kınıyorum" diye konuştu.
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temel karamollaoğlu, yavuz subaşı, millet ittifakı
temel karamollaoğlu, yavuz subaşı, millet ittifakı

AK Partili Subaşı: Karamollaoğlu'nu varsa vicdanıyla baş başa bırakıyor, hakkımı helal etmiyorum

18:04 08.03.2023 (güncellendi: 18:08 08.03.2023)
© Twitter/AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı,AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı,
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© Twitter/AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı,
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yönelik "Varsa vicdanıyla baş başa bırakıyor, kınıyorum. Zerre kadar hakkım geçtiyse bu hakkımı helal etmiyor ve ahirete bırakıyorum" dedi.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 'milletsiz ittifakın, uzun süre amaçsız, ilkesiz şekilde toplanıp dağıldığını iddia ederek, cumhurbaşkanı adaylığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde anlaştığını' söyledi.
Masa ortaklığının derdinin, millet olduğunu düşünmediğini öne süren Subaşı, "Bunların tek amacı, savaşı; koltuk savaşıymış, bunu yaşanan süreçte tüm kamuoyu gördü. Yaptıkları kavga, savaş meğerse koltuk kapma meydan savaşıymış. Buna benzer bir kavgayı 1980'li yıllarda Güneş Motel örneğinde gördük. Dün a olanı, bugün b olarak tekrar yaşadık. Sanki babalarından kalmış miras gibi bakanlık koltuklarını habire dağıtıyorlar" ifadelerini kullandı.
Necmettin Erbakan'ın, "hayalleriyle dalga geçen bir zihniyetin temsilcisinin adaylığının, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde açıklanmasının, Milli Görüş çizgisine hizmet edenleri yaraladığı gibi kendisini de derinden üzdüğünü" söyleyen Subaşı, "Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na zerre kadar hakkım geçtiyse bu hakkımı helal etmiyor ve ahirete bırakıyorum. Karamollaoğlu'nu varsa vicdanıyla baş başa bırakıyor, kendisini kınıyorum" diye konuştu.
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