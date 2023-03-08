https://sputniknews.com.tr/20230308/ak-partili-subasi-karamollaoglunu-varsa-vicdaniyla-bas-basa-birakiyor-hakkimi-helal-etmiyorum-1067995484.html

AK Partili Subaşı: Karamollaoğlu'nu varsa vicdanıyla baş başa bırakıyor, hakkımı helal etmiyorum

AK Partili Subaşı: Karamollaoğlu'nu varsa vicdanıyla baş başa bırakıyor, hakkımı helal etmiyorum

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yönelik "Varsa vicdanıyla baş başa bırakıyor, kınıyorum... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T18:04+0300

2023-03-08T18:04+0300

2023-03-08T18:08+0300

politika

temel karamollaoğlu

yavuz subaşı

millet ittifakı

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 'milletsiz ittifakın, uzun süre amaçsız, ilkesiz şekilde toplanıp dağıldığını iddia ederek, cumhurbaşkanı adaylığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde anlaştığını' söyledi.Masa ortaklığının derdinin, millet olduğunu düşünmediğini öne süren Subaşı, "Bunların tek amacı, savaşı; koltuk savaşıymış, bunu yaşanan süreçte tüm kamuoyu gördü. Yaptıkları kavga, savaş meğerse koltuk kapma meydan savaşıymış. Buna benzer bir kavgayı 1980'li yıllarda Güneş Motel örneğinde gördük. Dün a olanı, bugün b olarak tekrar yaşadık. Sanki babalarından kalmış miras gibi bakanlık koltuklarını habire dağıtıyorlar" ifadelerini kullandı.Necmettin Erbakan'ın, "hayalleriyle dalga geçen bir zihniyetin temsilcisinin adaylığının, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde açıklanmasının, Milli Görüş çizgisine hizmet edenleri yaraladığı gibi kendisini de derinden üzdüğünü" söyleyen Subaşı, "Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na zerre kadar hakkım geçtiyse bu hakkımı helal etmiyor ve ahirete bırakıyorum. Karamollaoğlu'nu varsa vicdanıyla baş başa bırakıyor, kendisini kınıyorum" diye konuştu.

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temel karamollaoğlu, yavuz subaşı, millet ittifakı