https://sputniknews.com.tr/20230308/ak-partide-kurt-oylari-icin-yeni-adim-sinyali-ozellikle-dindar-kurtleri-kazanmamiz-lazim-1067969625.html

AK Parti'de 'Kürt oyları' için yeni adım sinyali: 'Özellikle dindar Kürtleri kazanmamız lazım'

AK Parti'de 'Kürt oyları' için yeni adım sinyali: 'Özellikle dindar Kürtleri kazanmamız lazım'

HDP’nin tavrının önemine vurgu yapan AK Parti kurmayları, partilerinin Kürt seçmene yönelik yeni adımlar atabileceği sinyalini vererek, “Özellikle dindar... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T08:30+0300

2023-03-08T08:30+0300

2023-03-08T08:30+0300

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kürt sorunu

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Altılı Masa’nın 2 Mart’taki toplantısında İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına itirazıyla başlayan krizin, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının “cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmesi taahhüdü” formülüyle aşılması, iktidar cephesinde de yankı buldu.Cumhur İttifakı kulislerinde Altılı Masa’da yaşanan adaylık krizinin, seçmende ileriye dönük bir “istikrarsızlık endişesi” yarattığı görüşü dillendirilirken, krizin “belediye başkanları” formülüyle çözülmesinin mevcut tabloda değişiklik yaratmayacağı görüşü hakim.Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre ise AK Parti kurmayları, “Şartların aleyhte olduğunu düşünmüyoruz. Bu süreçte Millet İttifakı ciddi bir hasar aldı. Attıkları son adım, bir hasar toparlama hamlesidir. Onların kısmen lehinedir. Ama Kılıçdaroğlu hâlâ bizim için çok iyi bir adaydır. Belediye başkanları formülü olmasaydı da Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş sahaya birlikte çıkacaklardı. O nedenle oluşan bu yeni durum sonrası da bizim için değişen birşey olmayacak” değerlendirmesini yapıyor.'Bu adımlar ‘MHP’ye rağmen’ değil, bizim atacağımız adımlar olmalı'AK Parti kurmayları bu süreçte özellikle HDP’nin Millet İttifakı’na yönelik tavrının izlenmesi gerektiğine işaret ederken, AK Parti’nin Kürt seçmene yönelik yeni adımları gündemine alabileceği sinyalini veriyor. Kurmaylar, “Bölge vekillerini çok iyi dinlememiz ve özellikle dindar Kürtleri yeniden kazanmamız lazım. Bu adımlar ‘MHP’ye rağmen’ değil bizim atacağımız adımlar olmalı. Bölgeden doğru vekil adayları çıkarmamız, söylemle ilgili özel olarak çalışmamız, kayyumlarla ilgili yanlış okumaların önüne geçmemiz, HDP’yi doğrudan PKK ile ilişkilendiren dili esnetmemiz gerekiyor” diyor.

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ak parti, kürt, kürt seçmen, kürt sorunu