https://sputniknews.com.tr/20230308/adiyamanda-depremde-yikilan-binanin-yapi-denetim-sorumlusu-ile-santiye-sefi-tutuklandi-1067963452.html
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu ile şantiye şefi tutuklandı
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu ile şantiye şefi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan bir binanın yapı denetim sorumlusu ile şantiye şefi tutuklandı. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T01:07+0300
2023-03-08T01:07+0300
2023-03-08T01:07+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.Bu kapsamda Adıyaman'da yıkılan ve 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Şevket Çerçiler Apartmanı'nın yapı denetim sorumlusu Yaşar İlhan ile şantiye şefi Gazi Işık, kent merkezinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı
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adıyaman
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu ile şantiye şefi tutuklandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan bir binanın yapı denetim sorumlusu ile şantiye şefi tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda Adıyaman'da yıkılan ve 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Şevket Çerçiler Apartmanı'nın yapı denetim sorumlusu Yaşar İlhan ile şantiye şefi Gazi Işık, kent merkezinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı