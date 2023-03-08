https://sputniknews.com.tr/20230308/abd-disisleri-sozcusu-price-gorevden-ayriliyor-dogrudan-bakan-blinkene-calisacak-1067977490.html

ABD Dışişleri Sözcüsü Price görevden ayrılıyor: Doğrudan Bakan Blinken'e çalışacak

ABD Dışişleri Sözcüsü Price görevden ayrılıyor: Doğrudan Bakan Blinken'e çalışacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bakanlık Sözcüsü Ned Price'ın bu ay görevden ayrılacağını ve doğrudan kendisi için çalışmaya devam edeceğini açıkladı. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T12:13+0300

2023-03-08T12:13+0300

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dünya

abd

antony blinken

ned price

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20 Ocak 2021 tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü görevine başlayan Ned Price'ın görevden ayrılacağı duyuruldu.Bakan Antony Blinken, yaptığı açıklamada Price'ın bu ay görevden ayrılacağını ve doğrudan kendisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.Price'ın göreve başladıktan birkaç gün sonra bakanlığın günlük basın brifinglerini düzenlemeye başladığını ve o zamandan bu yana 200'den fazla brifing düzenlediğini söyleyen Blinken, "Ned, 20 Ocak 2021'de sözcü olarak göreve başladı. Göreve başladıktan birkaç gün sonra, bakanlığın günlük basın brifinglerini yeniden düzenleyerek gazetecilere düzenli olarak politikalarımızla ilgili zor sorular sorma şansı verdi" ifadelerini kullandı.Blinken, "O zamandan bu yana verdiği 200'den fazla brifing boyunca gazetecilere, meslektaşlarına ve etkileşimde bulunduğu herkese saygılı davrandı" diye ekledi.Bakan, şöyle devam etti: "Ned'in mesajlarımızın temelinde yatan politikaları sıkı bir şekilde kavraması onu görevinde çok daha etkili kıldı. Kişisel düzeyde, bakanlığın pek çok üyesi gibi ben de onun danışmanlığından sürekli olarak faydalandım. Neyse ki Ned doğrudan benim adıma çalışarak Dışişleri'nde görev yapmaya devam edeceği için bunu yapmaya devam edebileceğim."Blinken, Ned Price'ın ABD'nin 'dünya çapında basın özgürlüğünü savunmasına ve desteklemesine yardımcı olduğunu' ve ülkesinin diğer ülkeler adına savunduğu 'şeffaflık ve açıklığı örnek aldığını' da sözlerine ekledi.

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