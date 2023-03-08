https://sputniknews.com.tr/20230308/abd-baskani-biden-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-gorustu-1067965376.html

ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

ABD Başkanı Biden, Fransa lideri Macron ile Ukrayna'ya yapılan yardımlar ve Hint-Pasifik'teki işbirliklerini ele aldı. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

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yardım

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.Açıklamada, liderlerin, Ukrayna'ya verilen destek ve güvelik yardımlarını sağlamaya devam etme kararlılığının ele alındığı aktarıldı.Biden ve Macron'un, Hint-Pasifik'te ABD ve Fransa arasındaki işbirliklerini ele aldıkları belirtilen açıklamada, 'Çin'in kurallara dayalı uluslararası düzene karşı çıkardığı zorluklar' kapsamındaki ortak çabaları da masaya yatırdıkları kaydedildi.Açıklamada, liderlerin temiz enerjiye geçişi hızlandırma konusunda yakın işbirliği yapma taahhütlerini yineledikleri ifade edildi.

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abd, fransa, joe biden, emmanuel macron, görüşme, ikili görüşme, ukrayna, yardım, çin