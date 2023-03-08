https://sputniknews.com.tr/20230308/abd-baskani-biden-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-gorustu-1067965376.html
ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
ABD Başkanı Biden, Fransa lideri Macron ile Ukrayna'ya yapılan yardımlar ve Hint-Pasifik'teki işbirliklerini ele aldı. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T02:01+0300
2023-03-08T02:01+0300
2023-03-08T02:06+0300
dünya
abd
fransa
joe biden
emmanuel macron
görüşme
ikili görüşme
ukrayna
yardım
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1a/1061645599_5:0:837:468_1920x0_80_0_0_949733e223c2de8d0d15a52a53104db1.jpg
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.Açıklamada, liderlerin, Ukrayna'ya verilen destek ve güvelik yardımlarını sağlamaya devam etme kararlılığının ele alındığı aktarıldı.Biden ve Macron'un, Hint-Pasifik'te ABD ve Fransa arasındaki işbirliklerini ele aldıkları belirtilen açıklamada, 'Çin'in kurallara dayalı uluslararası düzene karşı çıkardığı zorluklar' kapsamındaki ortak çabaları da masaya yatırdıkları kaydedildi.Açıklamada, liderlerin temiz enerjiye geçişi hızlandırma konusunda yakın işbirliği yapma taahhütlerini yineledikleri ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230307/italyan-basini-abdnin-nato-genel-sekreterligi-icin-bir-numarali-adayi-abden-von-der-leyen-1067955577.html
fransa
ukrayna
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1a/1061645599_109:0:733:468_1920x0_80_0_0_e2f80452d69cd03fad9e193d59b7d837.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, fransa, joe biden, emmanuel macron, görüşme, ikili görüşme, ukrayna, yardım, çin
abd, fransa, joe biden, emmanuel macron, görüşme, ikili görüşme, ukrayna, yardım, çin
ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
02:01 08.03.2023 (güncellendi: 02:06 08.03.2023) Abone ol
ABD Başkanı Biden, Fransa lideri Macron ile Ukrayna'ya yapılan yardımlar ve Hint-Pasifik'teki işbirliklerini ele aldı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Açıklamada, liderlerin, Ukrayna'ya verilen destek ve güvelik yardımlarını sağlamaya devam etme kararlılığının ele alındığı aktarıldı.
Biden ve Macron'un, Hint-Pasifik'te ABD ve Fransa arasındaki işbirliklerini ele aldıkları belirtilen açıklamada, 'Çin'in kurallara dayalı uluslararası düzene karşı çıkardığı zorluklar' kapsamındaki ortak çabaları da masaya yatırdıkları kaydedildi.
Açıklamada, liderlerin temiz enerjiye geçişi hızlandırma konusunda yakın işbirliği yapma taahhütlerini yineledikleri ifade edildi.