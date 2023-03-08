https://sputniknews.com.tr/20230308/400-bin-tlnin-altinda-sadece-uc-tane-sifir-arac-kaldi-1067970707.html

400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı

400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı

Türkiye’de şu anda 400 bin TL’nin altında sadece üç adet sıfır araç kaldığını söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Zaten bu araçlar da baz model... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T09:43+0300

2023-03-08T09:43+0300

2023-03-08T09:43+0300

ekonomi

otomobil

ikinci el

ekonomi

çip

cardata

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Türkiye’de şu anda 400 bin TL’nin altında sadece üç adet sıfır araç kaldığını söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Zaten bu araçlar da baz model dediğimiz çıplak modeller. Arasanız da piyasada yok. Sıfır kilometrede 2023 yılında markaların elinde ne varsa satılacaktır. 1999 yılındaki Gölcük depreminden sonra satışlar 1 milyona kadar çıkmıştı. Bu sene de benzer bir satış adedi bekliyorum çünkü üreticiler de artık çip yoksa çipsiz, baz model araç üretiyorlar. Uzakdoğu’da çip fabrikası kurmayı planlayan otomobil üreticileri var ama tedarik hala sıkıntı” diye konuştu.Otomobil piyasası uzmanları 2022’yi 783 bin satışla kapatan otomobil pazarının 2023’te 1 milyonu zorlamasını bekliyor. Sıfır araçlardaki tedarik ve çip sorunu devam ediyor.Sektördeki durumu ekonomist.com.tr'ye değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın "2023’de de tedarik sorunu devam edecek. Bekleme süresi 6 aya kadar çıkmış durumda. 2023 yılında da sıfır km açısında benzer bir durum olacak” diyor.Yalçın'ın piyasadaki son durumu ilişkin olarak verdiği bilgiler şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20230131/googledan-ikinci-el-otomobil-hamlesi-en-yakindaki-ilani-gosterecek-1066381993.html

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otomobil, ikinci el, ekonomi, çip, cardata