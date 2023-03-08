https://sputniknews.com.tr/20230308/400-bin-tlnin-altinda-sadece-uc-tane-sifir-arac-kaldi-1067970707.html
400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı
400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı
Türkiye’de şu anda 400 bin TL’nin altında sadece üç adet sıfır araç kaldığını söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Zaten bu araçlar da baz model... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T09:43+0300
2023-03-08T09:43+0300
2023-03-08T09:43+0300
ekonomi
otomobil
ikinci el
ekonomi
çip
cardata
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Türkiye’de şu anda 400 bin TL’nin altında sadece üç adet sıfır araç kaldığını söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Zaten bu araçlar da baz model dediğimiz çıplak modeller. Arasanız da piyasada yok. Sıfır kilometrede 2023 yılında markaların elinde ne varsa satılacaktır. 1999 yılındaki Gölcük depreminden sonra satışlar 1 milyona kadar çıkmıştı. Bu sene de benzer bir satış adedi bekliyorum çünkü üreticiler de artık çip yoksa çipsiz, baz model araç üretiyorlar. Uzakdoğu’da çip fabrikası kurmayı planlayan otomobil üreticileri var ama tedarik hala sıkıntı” diye konuştu.Otomobil piyasası uzmanları 2022’yi 783 bin satışla kapatan otomobil pazarının 2023’te 1 milyonu zorlamasını bekliyor. Sıfır araçlardaki tedarik ve çip sorunu devam ediyor.Sektördeki durumu ekonomist.com.tr'ye değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın "2023’de de tedarik sorunu devam edecek. Bekleme süresi 6 aya kadar çıkmış durumda. 2023 yılında da sıfır km açısında benzer bir durum olacak” diyor.Yalçın'ın piyasadaki son durumu ilişkin olarak verdiği bilgiler şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230131/googledan-ikinci-el-otomobil-hamlesi-en-yakindaki-ilani-gosterecek-1066381993.html
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otomobil, ikinci el, ekonomi, çip, cardata
otomobil, ikinci el, ekonomi, çip, cardata
400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı
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Türkiye’de şu anda 400 bin TL’nin altında sadece üç adet sıfır araç kaldığını söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Zaten bu araçlar da baz model dediğimiz çıplak modeller. Arasanız da piyasada yok" dedi.
Türkiye’de şu anda 400 bin TL’nin altında sadece üç adet sıfır araç kaldığını söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Zaten bu araçlar da baz model dediğimiz çıplak modeller. Arasanız da piyasada yok. Sıfır kilometrede 2023 yılında markaların elinde ne varsa satılacaktır. 1999 yılındaki Gölcük depreminden sonra satışlar 1 milyona kadar çıkmıştı. Bu sene de benzer bir satış adedi bekliyorum çünkü üreticiler de artık çip yoksa çipsiz, baz model araç üretiyorlar. Uzakdoğu’da çip fabrikası kurmayı planlayan otomobil üreticileri var ama tedarik hala sıkıntı” diye konuştu.
Otomobil piyasası uzmanları 2022’yi 783 bin satışla kapatan otomobil pazarının 2023’te 1 milyonu zorlamasını bekliyor. Sıfır araçlardaki tedarik ve çip sorunu devam ediyor.
Sektördeki durumu ekonomist.com.tr'ye
değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın "2023’de de tedarik sorunu devam edecek. Bekleme süresi 6 aya kadar çıkmış durumda. 2023 yılında da sıfır km açısında benzer bir durum olacak
” diyor.
Yalçın'ın piyasadaki son durumu ilişkin olarak verdiği bilgiler şöyle:
400 bin TL’nin altında sadece 3 adet araç kaldı.
400-500 bin TL’nin arasında 13 adet kaldı. Ortalama fiyatı: 459 bin TL
500-600 bin TL’nin arasında 28 otomobil kaldı. Ortalama fiyatı: 544 bin TL
600-700 bin TL arasında 57 otomobil kaldı. Ortalama fiyatı: 653 bin TL
A segmentinde sadece 14 araç kaldı.
B segmenti fiyat ortalama fiyat: 838 bin TL
C segmenti fiyat ortalaması: 1086 bin TL