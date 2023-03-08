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Martı uygulamasına mahkemeden erişim engeli
Martı uygulamasına mahkemeden erişim engeli
İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odasının açtığı davada "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulaması ile internet sitesine... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T13:21+0300
2023-03-08T13:42+0300
türkiye
martı
mahkeme
erişim engeli
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İstanbul Taksiciler Odası'nın, araç paylaşım uygulaması ''Martı TAG'' ve ''Martı Motosiklet''e karşı açtığı davada mahkemede tedbiren erişim engeli kararı verdi.İstanbul Takciler Esnaf Odası, scooter kiralama hizmeti veren teknoloji şirketi Martı'ya karşı İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.Firmanın araç ve motosikletleri kapsayan uygulamasının korsan taksi taşımacılığı olduğu iddia edildi.Mahkeme, Martı TAG ve Martı Motosiklet uygulamasına erişimin engellenmesine karar verdi. Karara itiraz için 1 hafta süre tanındı.
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martı, mahkeme, erişim engeli
martı, mahkeme, erişim engeli

Martı uygulamasına mahkemeden erişim engeli

13:21 08.03.2023 (güncellendi: 13:42 08.03.2023)
© AAMartı
Martı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AA
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İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odasının açtığı davada "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulaması ile internet sitesine erişim engeli getirdi.
İstanbul Taksiciler Odası'nın, araç paylaşım uygulaması ''Martı TAG'' ve ''Martı Motosiklet''e karşı açtığı davada mahkemede tedbiren erişim engeli kararı verdi.
İstanbul Takciler Esnaf Odası, scooter kiralama hizmeti veren teknoloji şirketi Martı'ya karşı İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.
Firmanın araç ve motosikletleri kapsayan uygulamasının korsan taksi taşımacılığı olduğu iddia edildi.
Mahkeme, Martı TAG ve Martı Motosiklet uygulamasına erişimin engellenmesine karar verdi. Karara itiraz için 1 hafta süre tanındı.
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