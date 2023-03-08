https://sputniknews.com.tr/20230308/-mahkemeden-marti-tag-ve-marti-motosiklet-uygulamalarina-erisim-engeli-1067982076.html

Martı uygulamasına mahkemeden erişim engeli

Martı uygulamasına mahkemeden erişim engeli

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odasının açtığı davada "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulaması ile internet sitesine... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T13:21+0300

2023-03-08T13:21+0300

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türkiye

martı

mahkeme

erişim engeli

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İstanbul Taksiciler Odası'nın, araç paylaşım uygulaması ''Martı TAG'' ve ''Martı Motosiklet''e karşı açtığı davada mahkemede tedbiren erişim engeli kararı verdi.İstanbul Takciler Esnaf Odası, scooter kiralama hizmeti veren teknoloji şirketi Martı'ya karşı İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.Firmanın araç ve motosikletleri kapsayan uygulamasının korsan taksi taşımacılığı olduğu iddia edildi.Mahkeme, Martı TAG ve Martı Motosiklet uygulamasına erişimin engellenmesine karar verdi. Karara itiraz için 1 hafta süre tanındı.

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martı, mahkeme, erişim engeli