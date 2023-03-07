Yaklaşık 45 bin satılık ve kiralık konutta fahiş fiyat artışı tespit edildi

"Öncelikle şunu belirteyim, vergi daireleri kamu alacaklarının tahsili için depremin vuku tarihinden itibaren hiçbir haciz uygulaması yapmamıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle de vergi dairelerince yapılanlar da dahil olmak üzere, tüm icra takipleri durdurulmuştur. Deprem tarihinden önce konulmuş hacizler ile ilgili ise şunu belirtmek isterim. Vergi dairelerince bankalara gönderilen haciz talepleri gönderildikleri andaki varlıklara tatbik edilir, daha sonra hesaplara yatan paralara etkisi bulunmaz. Bu nedenle deprem tarihinden sonra hiçbir şekilde haciz yapılmadığından daha önce hesapta haciz olsa dahi bu haciz, devlet tarafından yapılan deprem yardımlarına etki etmez. Bu kapsamda konunun hukuki boyutuna ve yapılan işlemin mahiyetine bakılmadan, depremzedelere 'devletin yaptığı yardımlar haczediliyor' şeklinde paylaşımlar ve haberler yapılıyor. Devletimizin bu acı günde vatandaşları için yaptığı tüm iş ve işlemleri yok saymak anlamına gelen bu tür paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmeyeceğine inanıyoruz."