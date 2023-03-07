https://sputniknews.com.tr/20230307/washington-kievin-kirim-tutumunu-destekleyip-desteklemedigi-sorusuna-cevap-vermeye-hazir-degil-1067914249.html
‘Washington, Kiev'in Kırım tutumunu destekleyip desteklemediği sorusuna cevap vermeye hazır değil'
‘Washington, Kiev'in Kırım tutumunu destekleyip desteklemediği sorusuna cevap vermeye hazır değil'
ABD’nin eski istihbarat subayı Chivvis, Beyaz Saray’ın Ukrayna’nın Kırım tutumunu destekleyip desteklemediği sorusuna net cevap vermeye hazır olmadığını, çünkü... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T01:26+0300
2023-03-07T01:26+0300
2023-03-07T01:27+0300
abd
kırım
kiev
christopher chivvis
dünya
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The Hill’in haberine göre, ABD’nin eski Avrupa ulusal istihbarat subayı ve Carnegie Vakfı’nda Amerikan Statecraft Programı’nın şu anki yöneticisi Chris Chivvis, Washington'ın, Kiev'in Kırım tutumunu destekleyip desteklemediği sorusuna cevap vermeye hazır olmadığını belirtti.Chivvis “Ruslara baskı yapmak ve onları masaya oturtmak için Kırım meselesini kontrol altında tutmayı mantıklı buluyor olabilirler. Muhtemelen politikalarını belirleyen de bu. Kırım’ın silah yoluyla Ukrayna’ya iade edileceğine gerçekten inanmasalar bile” ifadesini kullandı..Haberde, Washington’un bu belirsiz duruşunun, Kırım’ı bir taarruzla kontrol altına almak için gerekli olabilecek ağır silahların, özellikle de uzun menzilli füzelerin, tankların ve uçakların tedarikiyle ilgili olabileceği kaydedildi.
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abd, kırım, kiev, christopher chivvis
abd, kırım, kiev, christopher chivvis
‘Washington, Kiev'in Kırım tutumunu destekleyip desteklemediği sorusuna cevap vermeye hazır değil'
01:26 07.03.2023 (güncellendi: 01:27 07.03.2023) Abone ol
ABD’nin eski istihbarat subayı Chivvis, Beyaz Saray’ın Ukrayna’nın Kırım tutumunu destekleyip desteklemediği sorusuna net cevap vermeye hazır olmadığını, çünkü bunun Rusya’yı müzakere masasına oturtma yollarından biri olduğunu belirtti.
The Hill
’in haberine göre, ABD’nin eski Avrupa ulusal istihbarat subayı ve Carnegie Vakfı’nda Amerikan Statecraft Programı’nın şu anki yöneticisi Chris Chivvis
, Washington'ın, Kiev'in Kırım tutumunu destekleyip desteklemediği sorusuna cevap vermeye hazır olmadığını belirtti.
Chivvis “Ruslara baskı yapmak ve onları masaya oturtmak için Kırım meselesini kontrol altında tutmayı mantıklı buluyor olabilirler. Muhtemelen politikalarını belirleyen de bu. Kırım’ın silah yoluyla Ukrayna’ya iade edileceğine gerçekten inanmasalar bile” ifadesini kullandı..
Haberde, Washington’un bu belirsiz duruşunun, Kırım’ı bir taarruzla kontrol altına almak için gerekli olabilecek ağır silahların, özellikle de uzun menzilli füzelerin, tankların ve uçakların tedarikiyle ilgili olabileceği kaydedildi.